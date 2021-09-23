Названа дата виходу третьої частини "Фантастичних звірів"

У фільм повернуться Едді Редмейн і Джуд Лоу, а ось Джонні Деппа глядачі не побачать.

Студія Warner Bros порадувала всіх, хто з нетерпінням чекає третю частину "Фантастичних звірів", повідомивши, що стрічка вийде в прокат раніше, ніж передбачалося. Побачити продовження глядачі зможуть вже з 15 квітня наступного року.

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Повна назва фільму — "Фантастичні звірі: Секрети Дамблдора". Як і до попередніх двох серій, сценарій до третьої написала Дж. К. Роулінг, пообіцявши, що глядачі отримають відповіді на багато питань, що залишилися після другої частини, а режисером став Девід Єйтс. У продовженні знімаються оскароносний Едді Редмейн на ролі Ньюта Скамандера та Джуд Лоу в ролі молодого Альбуса Дамблдора.

А ось довкола ролі головного антагоніста франшизи Геллерта Грін-де-Вальда як і раніше не вщухають здогади, хто ж втілить на екрані цей образ після того, як Джонні Депп покинув проєкт через скандали навколо розлучення з Ембер Герд і звинувачень у домашньому насильстві. У минулому році було оголошено, що цю роль зіграє датський актор Медс Міккельсен, а той, зі свого боку, розповів, що давно мріяв взяти участь у чомусь подібному.

[ + – ] Медс Міккельсен у ролі Грін-де-Вальда Фото: Соцсети

Новий фільм розповідатиме про спроби Грін-де-Вальда захопити Чарівний світ, а Ньют разом із Дамблдором протистоятиме йому. На цьому шляху Скамандер зустріне і старих, і нових фантастичних істот.

Перша частина приквела про Гаррі Поттера "Фантастичні звірі і де вони мешкають" вийшла в 2016 році. Фільм розповідає про події, які відбувалися за 65 років до основної "поттеріани". Головний герой — магозоолог Ньют Саламандер, який займається класифікацією фантастичних істот. Фільм починається з того, що він прибуває в Нью-Йорк, щоб відвідати організацію "Магічний Конгрес Управління Північної Америки" (МАКУПА) і зустрітися з важливою людиною. При цьому із собою у нього валізка з декількома фантастичними звірами, які тікають. Ньют стає об'єктом переслідування чарівної американської влади.

Друга частина франшизи під назвою "Фантастичні звірі: Злочини Грін-де Вальда", показує події 1927 року, а дія переноситься у Францію і Великобританію. Ключовою фігурою стає Геллерт Грін-де-Вальд (Джонні Депп). Роулінг дуже схвально відгукнулася про гру актора.

Про третю частину фільму відомо, що дії будуть розгортатися в Бразилії. Всього ж заплановано п'ять картин, які охоплюють період із 1926 по 1945 рік.