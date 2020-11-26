Вместо Джонни Деппа. Мадс Миккельсен сыграет в третьей части "Фантастических тварей"

Актер долгое время скрывал факт переговоров со студией

Уже несколько недель в сети курсируют слухи о том, что 54-летний датский актер Мадс Миккельсен, скорее всего, заменит Джонни Деппа в новой части франшизы "Фантастические твари". Но компания Warner Bros. ситуацию не комментировала, а сам Мадс опровергал новости о своих переговорах с компанией. Сегодня же кинематографическая корпорация опубликовала официальный релиз. Об этом сообщает CNN.

[ + – ] Джонни Депп в образе Геллерта Грин-де_Вальда

Миккельсен, в самом деле, заменит Джонни Деппа в третьей части "Фантастических тварей" и воплотит на экране злого персонажа Геллерта Грин-де-Вальда. Партнерами Мадса по съемочной площадке станут Эдди Редмэйн и Джуд Лоу, которые играли во второй части франшизы.

С актером Джонни Деппом студия разорвала контракт после проигрыша актера в суде против таблоида The Sun, назвавшего актера "человеком, избивающим жену". В итоге суд признал актера виновным в домашнем насилии над своей бывшей ж﻿еной Эмбер Херд, из-за чего его репутация в глазах общественности сильно пошатнулась. Вскоре после этого компания Warner Bros. объявила о своем прекращении сотрудничества с Деппом.

Впрочем, некоторые фанаты франшизы уже пофантазировали, как будет выглядеть новый актер в образе любимого многими злодея, и в сети появились многочисленные визуализации Мадса в гриме.

[ + – ] Мадс Миккельсен в образе Геллерта Грин-де-Вальда