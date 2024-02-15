"Это было странно": Джейсон Айзекс рассказал о поведении актеров на съемках "Гарри Поттера"

У актеров Дэниела Рэдклиффа и Тома Фелтона в свое время были проблемы с алкоголем.

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60-летний актер Джейсон Айзекс, сыгравший роль Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере , заявил, что молодой актерский состав пил "в индустриальном темпе", сообщает New York Post.

Актер Джейсон Айзекс, сыгравший роль Люциуса Малфоя Фото: Getty Images

Во франшизе снимались Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и Том Фелтон.

"Всегда было странно возвращаться к фильмам, где они были на пару лет старше, чем в последний раз, когда я их смотрел, и я относился к ним так, как и прежде. А когда им было 18, они выглядели так, как будто им все еще не разрешали курить или пить. Они делали и то, и другое в индустриальном темпе — это было странно", —вспомнил Джейсон.

34-летний Рэдклифф ранее рассказывал о том, как в юности боролся с проблемами алкоголизма, а 39-летней Эрин Дарк заявлял, что трезв с 2010 года.

"Если бы я вышел и напился, я бы внезапно осознал, что к этому есть интерес, потому что это не просто пьяный парень, это "Ох, Гарри Поттер напивается в баре…", — поделился Рэдклифф.

По его словам, он напивался часто в течение нескольких лет: "Большое количество выпивки произошло ближе к концу "Поттера", и какое-то время после того, как он закончился, это была паника, немного незнание, что делать дальше — мне не хватало комфорта в том, кем я должен был оставаться трезвым", добавив, что его семья и друзья дали ему "достаточно времени, чтобы взглянуть на свою жизнь", чтобы он стал трезвым.

36-летний Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, вымышленного сына Айзекса, также открыто рассказал о своей борьбе с зависимостью.

Фото: t22felton

"В лучшие времена выпивка становится привычкой", — написал Фелтон в своих мемуарах 2022 года "За пределами палочки: волшебство и хаос взросления волшебника". "Когда ты пьешь, чтобы уйти от ситуации, тем более. Привычка перекинулась за пределы бара и время от времени на съемочную площадку… Дошло до того, что я уже не задумывался о том, чтобы выпить, пока работаю. Я оказался бы неподготовленным, не тем профессионалом, которым хотел бы быть. Однако проблема была не в алкоголе. Это был симптом".

В своей книге он описал, как его агенты, менеджеры, адвокат и бывшая подруга Джейд Оливия пытались вмешаться и составили план по отправке его на реабилитацию: "Я слушал Джейд и других, когда они рассказывали мне, как они обеспокоены моим поведением, моим пьянством и злоупотреблением психоактивными веществами. Я был не в состоянии их услышать".

Напомним, 2 декабря сообщалось, что первое издание "Гарри Поттера" продадут на аукционе. Стоимость может достигнуть от 40 тысяч до 60 тысяч фунтов стерлингов.