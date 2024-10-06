Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус уперше в ролі батьків вийшли на публіку (фото)

Вотергаус народила дівчинку на початку 2024 року. Пара тримає своє особисте життя подалі від уваги публіки.

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38-річний англійський актор Роберт Паттінсон та 32-річна Сьюкі Вотергаус вийшли на публіку вперше після народження доньки. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара відвідала показ на Veuve Clicquot Polo Classic в Пасіфік Палісейдс, Каліфорнія. Для виходу в світ обраниця "Бетмена" вибрала стильний чорний комбінезон із квітковим малюнком і пишними рукавами, який вона поєднала з відповідним поясом.

Комбінезон мав розкльошену нижню частину та глибокий виріз, який зупинявся трохи вище талії.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Зокрема, молода мама продемонструвала пару гострих шкіряних зелено-чорних човників.

Тим часом Роберт Паттінсон зʼявився на публіці в королівсько-синьому смокінгу, який він носив у стильному повсякденному стилі зі злегка розстебнутою білою сорочкою.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Обидві зірки вибрали для виходу пару сонцезахисних окулярів, а Сьюкі доповнила свій образ золотою каблучкою.

Співачка народила доньку в березні 2024. Дитина стала першою для обох.

Зірка фільму "Бетмен" та його обраниця зустрічаються з 2018 року. Вони мало говорять про свої стосунки та рідко зʼявляються разом на публіці, тримаючи історію свого особистого життя подалі від камер та запитань журналістів.

Лише наприкінці 2022 року пара вперше офіційно зʼявилася на публіці.

Нагадаємо, Сьюкі Вотергаус показала фігуру через чотири місяці після пологів.

Також Фокус писав про перший коментар Роберта Паттінсона щодо народження доньки.