Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые в роли родителей вышли на публику (фото)

Уотерхаус родила девочку в начале 2024 года. Пара держит свою личную жизнь подальше от внимания публики.

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38-летний английский актер Роберт Паттинсон и 32-летняя певица Сьюки Уотерхаус вышли на публику впервые после рождения дочери. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара посетила показ на Veuve Clicquot Polo Classic в Пасифик Палисейдс, Калифорния. Для выхода в свет избранница "Бэтмена" выбрала стильный черный комбинезон с цветочным рисунком и пышными рукавами, который она сочетала с соответствующим поясом.

Комбинезон имел расклешенную нижнюю часть и глубокий вырез, который останавливался чуть выше талии.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

В частности, молодая мама продемонстрировала пару острых кожаных зелено-черных лодочек.

Тем временем Роберт Паттинсон появился на публике в королевско-синем смокинге, который он носил в стильном повседневном стиле со слегка расстегнутой белой рубашкой.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Обе звезды выбрали для выхода пару солнцезащитных очков, а Сьюки дополнила свой образ золотым кольцом.

Певица родила дочь в марте 2024 года. Ребенок стал первым для обоих.

Звезда фильма "Бэтмен" и его избранница встречаются с 2018 года. Они мало говорят о своих отношениях и редко появляются вместе на публике, держа историю своей личной жизни подальше от камер и вопросов журналистов.

Лишь в конце 2022 года пара впервые официально появилась на публике.

Напомним, Сьюки Уотерхаус показала фигуру спустя четыре месяца после родов.

Также Фокус писал о первом комментарии Роберта Паттинсона относительно рождения дочери.