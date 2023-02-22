Дівчина Роберта Паттінсона розповіла про стосунки з актором

Зірка серіалу "Сутінки" та англійська модель зустрічаються з 2018 року.

Related video

31-річна англійська модель С'юкі Вотергаус розповіла про стосунки з актором Робертом Паттінсоном. Про це пише The Times.

За словами зірки подіумів та співачки, її цілком задовольняють її стосунки з Паттінсоном, про які відомо з 2018 року. Практично весь час вони проводять разом.

"Я в шоці, що настільки щаслива з кимось протягом п'яти років. На днях у мене було два вихідних. Я не сумнівалася, що проведу їх з ним", — зізнається С'юкі Вотергаус.

[ + – ] С'юкі Вотергаус та Роберт Паттінсон Фото: Getty Images

Також співачка розповіла про те, що сподівається на допомогу коханого в побудові її кар'єрі. Зокрема вона просить актора бути присутнім на її прослуховуваннях.

Зокрема англійська модель пригадала свій роман з актором Бредлі Купером, не називаючи конкретних імен. Про стосунки зіркової пари було відомо з 2013 по 2015 роки. Втім, вони болісно закінчилися для Вотергаус. Купер почав зустрічатися з Іриною Шейк, з якою згодом вони стали батьками доньки Леї.

[ + – ] Роберт Паттінсон Фото: Dior

Про стосунки Роберта Паттінсона та С'юкі Вотергаус стало відомо ще у липні 2018, коли їх помітили за поцілунками. Проте зірки намагалися тримати особисте життя подалі від спалахів камер та запитань журналістів, практично не виходячи разом на публіку.

Нагадаємо, Роберт Паттінсон зізнався, які дієти нашкодили його здоров'ю.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід Роберта Паттінсона та його коханої на публіку.