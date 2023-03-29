Кэти Холмс призналась, что их с Томом Крузом дочь смотрела ее сериал

"Бухта Доусона" транслировался в течении шести сезонов на WB с 1998 по 2003 год.

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44-летняя американская актриса Кэти Холмс говорит, что это "странно", что ее дочь Сури смотрела ее хитовый сериал для подростков "Бухта Доусона". Об этом пишет Variety.

"Я не говорю: "Тебе нужно смотреть на мамину работу… Но во время пандемии мы изрядно посмеялись над этим", — рассказала бывшая жена Тома Круза.

Холмс добавила, что "это дико" для ее 16-летней дочери, которую она делит с бывшим мужем Томом Крузом, "почти такого же возраста, как я, когда я начинала все это".

Кэти Холмс и Том Круз Фото: Getty Images

Кэти Холмс сыграла Джоуи Поттер в хит-драме, транслировавшейся в течение шести сезонов на WB с 1998 по 2003 год.

Недавно актриса воссоединилась с некоторыми из своих коллег из картины "Бухта Доусонса": Джоном Уэсли Шиппом и Мэри-Маргарет Хьюмс, когда они пришли поддержать ее в небродвейском спектакле 24 марта 2023.

Сури Круз

Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году. От звездного союза подрастает единственный биологический ребенок голливудского актера, в жизни которого Круз не принимает практически никакого участия.

16-летнюю Сури воспитывает мама, а звездный отец только финансово обеспечивает потребности дочери.

Напомним, Том Круз не участвует в жизни своей единственной биологической дочери.

Также Фокус писал о планах Сури Круз на поступление в высшее учебное заведение.