Кеті Голмс зізналася, що їхня з Томом Крузом донька дивилася її серіал

"Затока Доусона" транслювався протягом шести сезонів на WB з 1998 по 2003 рік.

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44-річна американська акторка Кеті Голмс каже, що це "дивно", що її донька Сурі дивилася її хітовий серіал для підлітків "Затока Доусона". Про це пише Variety.

"Я не кажу: "Тобі потрібно дивитися на мамину роботу… Але під час пандемії ми добряче посміялися з цього", — розповіла колишня дружина Тома Круза.

Голмс додала, що "це дико" для її 16-річної доньки, яку вона ділить з колишнім чоловіком Томом Крузом, "майже такого ж віку, як я, коли я починала все це".

Кеті Голмс і Том Круз Фото: Getty Images

Кеті Голмс зіграла Джові Поттер у хіт-драмі, яка транслювалася протягом шести сезонів на WB з 1998 по 2003 рік.

Нещодавно акторка возз’єдналася з деякими зі своїх колег з картини "Затока Доусона": Джоном Веслі Шиппом і Мері-Маргарет Г’юмс, коли вони прийшли підтримати її в небродвейській виставі "Блукачі" 24 березня 2023.

Сурі Круз

Том Круз та Кеті Голмс розлучилися у 2012 році. Від зіркового союзу підростає єдина біологічна дитина голлівудського актора, у житті якої Круз не бере практично жодної участі.

16-річну Сурі виховує мама, а зірковий батько лише фінансово забезпечує потреби доньки.

Нагадаємо, Том Круз не бере участі в житті своєї єдиної біологічної доньки.

Також Фокус писав про плани Сурі Круз на вступ до вищого навчального закладу.