Кеті Голмс знялася для глянцю в сукні українського бренду (фото)

Зірка екрану та колишня дружина Тома Круза приміряла вбрання від Світлани Бевзи.

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44-річна американська акторка Кеті Голмс прикрасила обкладинку глянцю в сукні українського бренду. Про це повідомляється в Instagram-акаунті видання "Glamour".

Колишня дружина Тома Круза стала героїнею квітневого номеру глянцю "Glamour", попозувавши в ефектних аутфітах, зокрема в світло-жовтій сукні від українського бренду BEVZA.

"Вона розповідає про режисуру свого майбутнього фільму "Рідкісні предмети", що ламає інтернет щоразу, коли вона одягається, і про фільм Ештона Кутчера, який вона думала, що у неї в сумці, але просто "не судилося"", — зазначають журналісти видання.

Кеті Голмс

На знімках Кеті Голмс зʼявилася з пірсингом носа та позувала з розпущеним волоссям.

Екскохана Тома Круза розповіла про виховання їхньої 16-річної доньки Сурі, яка незабаром вступатиме до коледжу, де вивчатиме історію моди. Акторка зізналася, що постійно оберігає свою спадкоємицю від надмірної уваги преси.

Кеті Голмс

"Кеті Голмс у сукні Bevza "Bronik" для Glamour Magazine @glamourmag. Символічна сукня Bronik, яка була представлена на подіумі @nyfw у вересні минулого року, завдяки делікатним матеріалам і м’якому кольору передає деталі так необхідного нам захисту, а також крихкість і вразливість", — зазначили представники українського бренду.

Кеті Голмс

Нагадаємо, Кеті Голмс розповіла, що донька Сурі дивилася її серіал.

Також Фокус писав про те, що дівчина Роберта Паттінсона придбала жакет українського бренду.