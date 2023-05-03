Известный украинский дизайнер посетила Met Gala 2023 (фото)

Светлана Бевза четко соблюла цветовой дресс-код вечера, посвященного творчеству Карла Лагерфельда, выбрав черно-белый ансамбль.

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40-летний украинский дизайнер Светлана Бевза стала гостьей престижнейшего события мировой моды – бала Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке Met Gala 2023. Этапы подготовки к этому выходу она показала на своей странице в Instagram.

Для ковровой дорожки дизайнер и владелица бренда Bevza выбрала очень элегантный ансамбль в черно-белых тонах. На ней было черное платье из вискозы Seashell от BEVZA в пол, на бретелях, с прямым силуэтом и лифом, выполненном в виде ракушек. Поверх платья красовалась белая накидка, декорированная несколькими тысячами шелковых перьев ручной работы и напоминающая крылья ангела. В руках она держала белую сумочку в виде яйца, и подвеска похожей формы была выбрана в качестве украшения. В ушах Бевзы красовались серьги "Колоски" ее бренда, а на руку она надела браслет от Chanel. Завершали ансамбль высокие перчатки.

Весь наряд дизайнера преисполнен символикой. Платье – отображение абсолютной красоты женщины. Накидка-"крылья" – это надежда на мир и свободу, а сумка и подвеска в форме яйца – олицетворение жизни и нового начала.

Волосы Светлана собрала в элегантную прическу, а макияжем подчеркнула глаза и губы.

Светлана Бевза выглядела элегантно и символизировала нарядом женскую красоту, надежду на мир и новую жизнь Фото: Getty

Еще одна украинка, присутствовавшая на мероприятии, – модель Паша Гаруля, которая тоже пришла в наряде от BEVZA на "морскую" тематику.

Модель Паша Гаруля в платье от BEVZA на Met Gala 2023 Фото: Getty

Появление на Met Gala – честь, которой удостаиваются даже не все мировые знаменитости. Анна Винтур, главный редактор Vogue, очень щепетильно составляет список гостей, и тула имеют шанс быть приглашенными только те люди, которых она сама считает успешными, интересными и значимыми. То, что украинки оказались в числе приглашенных, говорит о том, что их достижения смогли впечатлить акулу модного мира.

Светлана Бевза основала собственный модный бренд в 2006 году и за 15 лет превратила его в один из самых узнаваемых не только в Украине. В мае 2013 года она победила в номинации "Лучший дизайнер женской одежды" премии Best Fashion Awards, а уже в следующем году BEVZA стал первым украинским брендом, который вышел в финал Vogue Talents в Милане.

С 2017 году украинская марка представлена на Неделе моды в Нью-Йорке.

Среди ее клиенток – не только звезды шоу-бизнеса, политики и другие известные женщины Украины, но и мировые знаменитости. Например, в мае 2019 года звезда "Игры престолов" Софи Тернер, выходя замуж за Джо Джонаса, надела один из белых комбинезонов BEVZA. Среди других поклонниц ее таланта – Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски, Дакота Джонсон, Кэти Холмс, сестры Хадид и другие.

Ранее Фокус писал про самые вызывающие платья Met Gala 2023.