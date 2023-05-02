Кендалл Дженнер и Аманда Сейфрид. Самые "голые" платья Met Gala 2023

Красная дорожка главного светского мероприятия этой весны обычно собирает самые эффектные и самые откровенные наряды.

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В 2023 году селебрити собрались на красной дорожке Met Gala 2023, чтобы почтить память Карла Лагерфельда и его наследие. Однако на красной дорожке, которую уже сравнивают с зубной пастой из-за белого фона с синими и красными полосами, были не только шикарные, но и откровенные наряды. Фокус собрал самые "голые" платья Met Gala 2023.

К сожалению в этом году на гала-вечер не пришли его главные звезды: Блейк Лайвли и Леди Гага, которые неизменно впечатляли своими нарядами. Но зато были те, кто уже стал завсегдатаем вечеринки устраиваемой, чтобы собрать деньги для музея Метрополитан. Ведь многие фанаты Met Gala забывают, что все это мероприятие организовано именно с этой целью.

Как сообщали некоторые СМИ, цена в этом году на входной билет подскочила до 50 тысяч долларов, но даже наличие этих денег не гарантировало селебрити, что они попадут в заветный список, составляемый лично Анной Винтур. Судя по всему, семейство Дженнер-Кардашьян все еще в списке, несмотря на слухи. И было представлено самым звездным составом. Которые впечатлял и откровенностью в том числе.

Кендалл Дженнер

Модель решила процитировать Карла Лагерфельда черно-белой гаммой, что, кстати, сделали многие, цветных нарядов на Met Gala 2023 почти не было. И выбрала самый простой способ привлечь к себе внимание – нарядиться откровенно.

Кендалл Дженнер и ее лаконичный откровенный наряд на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Кендалл выбрала расшитое пайетками боди с длинными рукавами от Marc Jacobs и высокие готические сапоги на платформе.

Флоренс Пью

Кинозвезда пришла на Met Gala 2023 в компании Пьерпаоло Пичолли и впечатляющем платье от Valentino с откровенным декольте, которое удерживалось на месте лишь черным бантиком.

Флоренс Пью, ее перья и ее декольте Фото: Getty Images

Свой черно-белый образ она дополнила высоким головным убором с перьями, который крепился к шее. И бриллиантовыми украшениями от Tiffany.

Жанель Монэ

Американская певица и актриса, звезда фильма "Скрытые фигуры", часто приходит на вечера вроде Met Gala 2023 в откровенных нарядах. Но в этот раз она решила сделать шоу в стиле Леди Гаги с переодеваниями и выбрала оригинальное платье от Thom Browne. В преддверии звездного мероприятия модница дразнила журналистов, что ее презентация станет "сюрпризом".

Жанель Монэ и ее бикини в пайетках Фото: Getty Images

Оказалось, что забавный кардиган скрывает совершенно прозрачный кринолин, под которым виднеется нижнее белье в пайетках. И его Жанель продемонстрировала неоднократно.

Ким Кардашьян

Звезда Met Gala сделала сразу несколько отсылок и к творчеству Лагерфельда, и к бренду Chanel, который он долгие годы возглавлял, и к собственной старой фотосессии, на которой ее украшали только нити жемчуга.

Ким Кардашьян в жемчугах Фото: Getty Images

Ее наряд от Schiaparelli украшали нити бус, которые больше открывали, чем скрывали, но звезда предусмотрительно надела телесного цвета белье.

Аманда Сейфрид

Звезда "Дрянных девчонок" выбрала короткое платье от Oscar de la Renta, которое отличалось исключительной прозрачностью и обилием серебристых и золотистых цепочек.

Аманда Сейфрид в цепочках Фото: Getty Images

Актриса призналась, что очень любит блистать на красных дорожках, потому что это короткий и яркий миг, когда можно впечатлить фотографов и журналистов. И ей точно это удалось, потому как таблоиды написали, что ее наряд оставил "очень мало воображению".

Карен Элсон

Карл Лагерфельд назвал Карен Элсон "красотой нового тысячелетия", настолько его впечатлила рыжеволосая британка с фарфоровой кожей. С того момента Карен успела стать известным музыкантом и написала множество песен, но и модельное прошлое не забыла.

Карен Элсон в классическом "голом" платье Фото: Getty Images

Для вечера, который был призван почтить память дизайнера, который способствовал ее блестящей карьере, она выбрала прозрачное платье в фирменных цветах Chanel на стратегических местах.

Рэйчел Броснахэн

Звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" была одной из немногих, кто выбрал откровенно голое платье в лучших традициях этого слова. Ее грудь прикрывало лишь скопление пайеток.

Рэйчел Броснахэн и ее пайетки Фото: Getty Images

Справедливости ради, актриса все-таки прихватила с собой черный кардиган, но ее платье от Sergio Hudson заслуженно стало самым откровенным платьем Met Gala 2023.

Актриса пояснила, что вдохновлялась образами "кайзера" для Chanel в 1990-х. По ее слвоам, Серджио Хадсон прислал ей несколько эталонных фото с показов Лагерфельда того времени и выбор был очевиден. "И вот мы снова в черной сетке, немного готического гламура в честь 90-х", — пошутила актриса.

Напомним, Кара Делевинь, одна из любимых моделей Карла Лагерфельда, была одной из немногих, кто повторил именно его образ: безупречно серебристые волосы, белоснежная рубашка и перчатки без пальцев.