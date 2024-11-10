"Квіткова мама": жінка з Житомира зібрала понад 400 тисяч сортів фіалок у квартирі (фото)

У Олени Новікової вдома перебуває понад 300 горщиків з фіалками у квартирі, при цьому вона регулярно поповнює свою колекцію новими видами.

Мешканка Житомира Олена Новікова зібрала колекцію з 400 сортів домашніх фіалок. Квіти у квартирі вона розмістила всюди: на підвіконнях, меблях, стінах і навіть у ванній. Олена поділилася, що захоплюється вирощуванням фіалок уже понад 20 років, а її захоплення почалося з випадкової покупки блакитної фіалки на вулиці. Про це повідомляє видання "Суспільне".

"Це була дивовижно красива квітка. Синя-синя. Велюрова, ніжна, з білим обрамленням по краях. Фіалка була сортова, хоч і дрібна, але цвіла без зупинки. Я її купила, бо в той час переживала сильну депресію, а вона мене врятувала. Так, пам'ятаю, дивлюся на неї, як вона цвіте, і сама оживаю", — пригадала свою першу фіалку вдома житомирська квітникарка.

Квіткарка з Житомира у двокімнатному будинку зібрала понад 400 сортів фіалок

Серйозно захоплюватися колекціонуванням сортових квітів у квартирі, або сенполій, вона почала 2004 року. Відтоді її колекція зросла до понад 400 різних сортів. Рослини утримуються в горщиках, лотках і у вигляді окремих листків.

"Зараз у мене понад 300 горщиків із фіалками, і кожна квітка унікальна, зі своєю назвою та ім'ям. Вони прикрашають мій дім всюди, крім стін, хіба що. Щороку я ділюся приблизно 50 різними сортами з іншими любителями фіалок і регулярно поповнюю свою колекцію 20-30 новими видами. Особливо я ціную ретро-сорти і не прагну за новинками, хоча їх зараз налічується кілька сотень тисяч. Кожна фіалка для мене — справжня особистість", — поділилася Альона Новікова.

Квіткарка з Житомира у двокімнатному будинку зібрала понад 400 сортів фіалок

Квітникарка зізнається, що догляд за колекцією домашніх фіалок у квартирі займає більшу частину її повсякденного графіка. Тільки на полив рослин йде понад три години щодня.

Квіткарка з Житомира у двокімнатному будинку зібрала понад 400 сортів фіалок

"Вирощування фіалок для мене і хобі, і медитація, і велика праця одночасно. Лише догляд за рослинними рослинами — обрізка листочків, пожовклі стебла, підживлення ґрунту, пересаджування, полив у мене займає по 12 годин на день, а деколи, щоб закінчити якусь розпочату роботу з ними, я витрачаю по 2-3 дні поспіль. А дітям, як відомо, потрібна увага, за ними треба слідкувати, щоб вони не хворіли, прибирати, помічати, коли їм сумно, розмовляти з ними", — розповіла квітникарка.

Флорист також поділилася кількома порадами, як зберегти квіти у квартирі в пізню осінь і початок зими.

"Листопад і грудень найбільш несприятливі місяці для росту і цвітіння фіалок. Як і для будь-яких робіт з догляду за ними. З початком опалювального сезону листя квітів може підсихати від нестачі вологи. Тому в цей період я намагаюся по мінімуму пересаджувати квіти у квартирі. Займаюся чищенням колекції, прибираю зайве листя, поливаю ґрунт протигрибковими засобами. Масові пересадки я почну після нового року, коли світлий день буде більшим, і життєвий цикл рослин відновиться та активізується", — додала колекціонерка.

Альона Новікова зазначає, що квіти у квартирі в її домі створюють атмосферу гармонії та щастя, поглинають негативні емоції та допомагають налаштуватися на позитивний лад.

Квіткарка з Житомира у двокімнатному будинку зібрала понад 400 сортів фіалок

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