"Цветочная мама": женщина из Житомира собрала более 400 тысяч сортов фиалок в квартире (фото)

У Елены Новиковой дома находится более 300 горшков с фиалками в квартире, при этом она регулярно пополняет свою коллекцию новыми видами.

Жительница Житомира Елена Новикова собрала коллекцию из 400 сортов домашних фиалок. Цветы в квартире она разместила повсюду: на подоконниках, мебели, стенах и даже в ванной. Елена поделилась, что увлекается выращиванием фиалок уже более 20 лет, а ее увлечение началось со случайной покупки голубой фиалки на улице. Об этом сообщает издание "Суспільне".

"Это был удивительно красивый цветок. Синий-синий. Велюровый, нежный, с белым обрамлением по краям. Фиалка была сортовая, хотя и мелкая, но цвела без остановки. Я ее купила, потому что в то время переживала сильную депрессию, а она меня спасла . Так, помню, смотрю на нее, как она цветет, и сама оживаю", — вспомнила свою первую фиалку дома житомирская цветоводка.

Цветочница из Житомира в двухкомнатном доме собрала более 400 сортов фиалок

Серьезно увлекаться коллекционированием сортовых цветов в квартире, или сенполий, она начала в 2004 году. С тех пор ее коллекция выросла до более 400 различных сортов. Растения содержатся в горшках, лотках и в виде отдельных листьев.

"Сейчас у меня более 300 горшков с фиалками, и каждый цветок уникален, со своим названием и именем. Они украшают мой дом повсюду, кроме стен, разве что. Каждый год я делюсь примерно 50 разными сортами с другими любителями фиалок и регулярно пополняю свою коллекцию 20–30 новыми видами. Особенно я ценю ретро-сорта и не стремлюсь за новинками, хотя их сейчас насчитывается несколько сотен тысяч. Каждая фиалка для меня — настоящая личность", — поделилась Елена Новикова.

Цветочница из Житомира в двухкомнатном доме собрала более 400 сортов фиалок

Цветовод признается, что уход за коллекцией домашних фиалок в квартире занимает большую часть ее повседневного графика. Только на полив растений уходит свыше трех часов ежедневно.

Цветочница из Житомира в двухкомнатном доме собрала более 400 сортов фиалок

"Выращивание фиалок для меня и хобби, и медитация, и большой труд одновременно. Только уход за растительными растениями — обрезка листочков, пожелтевшие стебли, подкормка почвы, пересадка, полив у меня занимает по 12 часов в день, а порой, чтобы закончить какую-то начатую работу с ними, я трачу по 2-3 дня подряд. дети А детям, как известно, нужно внимание, за ними надо следить, чтобы они не болели, убирать, замечать, когда им грустно, разговаривать с ними", — рассказала цветовода.

Флорист также поделилась несколькими советами, как сохранить цветы в квартире в позднюю осень и начало зимы.

"Ноябрь и декабрь наиболее неблагоприятные месяцы для роста и цветения фиалок. Как и для любых работ по уходу за ними. С началом отопительного сезона листья цветов могут подсыхать от нехватки влаги. Поэтому в этот период я ​​стараюсь по минимуму пересаживать цветы в квартире. Занимаюсь чисткой коллекции, убираю лишние листья, поливаю почву противогрибковыми средствами. Массовые пересадки я начну после нового года, когда светлый день будет большим, и жизненный цикл растений возобновится и активизируется", — добавила коллекционерка.

Елена Новикова отмечает, что цветы в квартире в ее доме создают атмосферу гармонии и счастья, поглощают негативные эмоции и помогают настроиться на позитивный лад.

Цветочница из Житомира в двухкомнатном доме собрала более 400 сортов фиалок

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