Супруги пожертвовали $24 млн на благотворительность и ушли жить в монастырь (видео)
Бхавеш Бхандари и его жена наслаждались роскошной жизнью, но недавно они решили отказаться от всех благ, чтобы последовать примеру своих детей.
Богатая пара из индийского штата Гуджарат решила пожертвовать все свое состояние в 24 миллиона долларов на благотворительность и стать монахами, полагаясь в своем выживании исключительно на щедрость окружающих. Об этом пишет Oddity Central.
Бхавеш Бхандари и его жена сколотили свое богатство в прибыльном строительном бизнесе, скопив завидное состояние. Как и большинство других миллионеров, они наслаждались роскошной жизнью, просторными домами, дорогими автомобилями и всем остальным, чего только пожелает их сердце. Но недавно супруги решили отказаться от всех удобств, чтобы стать монахами-аскетами из племени джайнов. На такой поступок пару вдохновили 16-летний сын и 19-летняя дочь, которые выбрали тот же путь в 2022 году.
22 апреля пара из Гуджарата откажется от всех мирских благ, разорвет связи со своими родными и отправится в босоногое путешествие по Индии, выживая только за счет милостыни.
Супруги Бхандари уже дали обет отречения, чтобы посвятить себя "Сайям Дживан", или жизни в сдержанности. Они начали раздавать свое состояние в феврале, когда приняли участие в 4-километровой процессии, во время которой раздавали все — от денег до мобильных телефонов и даже кондиционеров. В окружении 35 человек пара делала пожертвования, сидя на колеснице.
После официального принятия аскетического образа жизни Бхавешу и его жене будет разрешено владеть двумя белыми одеждами, чашей для подаяний и белой метлой, которой джайнские монахи очищают территорию от насекомых перед тем, как сесть на нее, и которая является символом их ненасильственного образа жизни.
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