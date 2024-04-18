Подружжя пожертвувало $24 млн на благодійність і пішло жити в монастир (відео)

Бхавеш Бхандарі та його дружина насолоджувалися розкішним життям, але нещодавно вони вирішили відмовитися від усіх благ, щоб наслідувати приклад своїх дітей.

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Багата пара з індійського штату Гуджарат вирішила пожертвувати всі свої статки у 24 мільйони доларів на благодійність і стати ченцями, покладаючись у своєму виживанні виключно на щедрість оточуючих. Про це пише Oddity Central.

Бхавеш Бхандарі та його дружина заробили своє багатство в прибутковому будівельному бізнесі, зібравши завидні статки. Як і більшість інших мільйонерів, вони насолоджувалися розкішним життям, просторими будинками, дорогими автомобілями і всім іншим, чого тільки забажає їхнє серце. Але нещодавно подружжя вирішило відмовитися від усіх зручностей, щоб стати ченцями-аскетами з племені джайнів. На такий вчинок пару надихнули 16-річний син і 19-річна донька, які обрали той самий шлях у 2022 році.

22 квітня пара з Гуджарату відмовиться від усіх мирських благ, розірве зв'язки зі своїми рідними й вирушить у босоногу подорож Індією, виживаючи тільки за рахунок милостині.

Подружжя Бхандарі вже дало обітницю зречення, щоб присвятити себе "Сайям Дживан", або життю в стриманості. Вони почали роздавати свої статки в лютому, коли взяли участь у 4-кілометровій процесії, під час якої роздавали все — від грошей до мобільних телефонів і навіть кондиціонерів. В оточенні 35 осіб пара робила пожертви, сидячи на колісниці.

Після офіційного прийняття аскетичного способу життя Бхавешу та його дружині буде дозволено володіти двома білими шатами, чашею для милостині та білою мітлою, якою джайнські ченці очищають територію від комах перед тим, як сісти на неї, та яка є символом їхнього ненасильницького способу життя.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік випадково купив два однакові лотерейні білети і виграв $2 млн. Гравець зрозумів, що у нього є однакові квитки, коли чотири з них виграли по 4 долари кожен. Незабаром на нього чекав ще один сюрприз.

Також стало відомо, що бабуся, яка в 73 роки працювала на двох роботах, виграла розкішний особняк у лотерею. Приз включав у себе 100 000 фунтів стерлінгів готівкою, тому Роуз Дойл легко прийняла рішення піти на пенсію, коли дізналася про свою перемогу.