Надя Дорофеева и Миша Кацурин спели о своей любви (видео)

О романе звездной пары стало известно в июне 2022 года.

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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева записала совместную песню с Михаилом Кацуриным об их любви. Видео артистка выложила на свой YouTube-канал.

Новый избранник звезды сцены, киевский ресторатор, снялся в лирик-видео к композиции под названием "Что бы ни было". Сама же Надя Дорофеева назвала свежую работу "ответом на все вопросы вокруг личной жизни".

"2022 год был сложным и бурным для каждого украинца. Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", — отметила украинская певица.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Надя Дорофеева и киевский бизнесмен объявили о своих чувствах и отношениях в начале лета 2022. Певица выложила общее фото, которое лаконично подписала "Вместе".

До этого пару подозревали в романе несколько месяцев. Ведь в марте и Дорофеева, и Кацурин объявили о своих разводах.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: Скриншот

В настоящее время бывший муж артистки Владимир Дантес встречается с экс-женой нового бойфренда Дорофеевой Дашей Кацуриной. Они часто делятся общими кадрами в соцсетях и не желают выносить подробности личной жизни на публику.

Напомним, Надя Дорофеева призналась, что больше всего мешает ее новым отношениям.

Также Фокус писал о причине развода с Надей Дорофеевой от Владимира Дантеса.