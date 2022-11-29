"Это очень давит". Надя Дорофеева призналась, что мешает ее новым отношениям

Ранее бывший муж артистки сделал громкое заявление об их разводе.

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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева рассказала об отношениях с Мишей Кацуриным и совместной песне с возлюбленным. Об этом пишет ТСН.

Звезда сцены и соцсетей призналась, что больше всего ее новому роману мешают хейтеры в Сети.

"Это очень давит. Ты хочешь просто наслаждаться тем, что у тебя есть, и чтобы каждое движение и каждое фото не разлагалось по костям. Но в то же время я понимаю, почему так происходит, ведь наша история непростая и довольно странная для всеобщего восприятия", — отмечает бывшая супруга Владимира Дантеса.

[ + – ] Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

По словам Нади Дорофеевой, именно поэтому она редко комментирует свои новые отношения и держит паузу. Однако, уже 8 декабря 2022 должен выйти общий трек артистки и ее возлюбленного. В песне они поведают свою историю любви.

"Наверное, вы заметили, что я ничего не комментирую относительно своего личного публично. Но высказаться хочется. Поэтому мы решили все, что хотим сказать, вложить в творчество. И 8 декабря вы все услышите", — призналась звезда сцены.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: Скриншот

Об отношениях украинской певицы и киевского ресторатора стало известно летом 2022, хотя еще в марте сразу после новостей о разводе пару заметили за объятиями в Барселоне.

Напомним, Владимир Дантес прокомментировал новые отношения своей экс-жены.

Также Фокус писал о совместных выходных Даши Кацуриной и Владимира Дантеса.