"Це дуже тисне". Надя Дорофєєва зізналася, що заважає її новим стосункам

Раніше колишній чоловік артистки зробив гучну заяву щодо їхнього розлучення.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про стосунки з Мішею Кацуріним та спільну пісню з коханим. Про це пише ТСН.

Зірка сцени та соцмереж зізналася, що найбільше її новому роману заважають хейтери у мережі.

"Це дуже тисне. Ти хочеш просто насолоджуватись тим, що в тебе є, і щоб кожен рух і кожне фото не розкладалося по кістках. Але водночас я розумію, чому так відбувається, адже наша історія непроста й доволі дивна для загального сприйняття", — зазначає колишня дружина Володимира Дантеса.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

За словами Наді Дорофєєвої, саме через це вона рідко коментує свої нові стосунки та тримає паузу. Проте, уже 8 грудня 2022 повинен вийти спільний трек артистки та її коханого. У пісні вони розкажуть свою історію кохання.

"Напевно, ви помітили, що я нічого не коментую стосовно свого особистого публічно. Але висловитись хочеться. Тому ми вирішили все, що хочемо сказати, вкласти у творчість. І 8 грудня ви все почуєте", — зізналася зірка сцени.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Фото: Скриншот

Про стосунки української співачки та київського ресторатора стало відомо влітку 2022, хоча ще в березні одразу після новин про розлучення пару помітили за обіймами в Барселоні.

Нагадаємо, Володимир Дантес прокоментував нові стосунки своєї ексдружини.

Також Фокус писав про спільні вихідні Даші Кацуріної та Володимира Дантеса.