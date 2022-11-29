Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

"Це дуже тисне". Надя Дорофєєва зізналася, що заважає її новим стосункам

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін, надя дорофєєва про дантеса, дорофєєва кацурін, дорофєєва нова пісня
Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Раніше колишній чоловік артистки зробив гучну заяву щодо їхнього розлучення.

Related video

32-річна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про стосунки з Мішею Кацуріним та спільну пісню з коханим. Про це пише ТСН.

Зірка сцени та соцмереж зізналася, що найбільше її новому роману заважають хейтери у мережі.

"Це дуже тисне. Ти хочеш просто насолоджуватись тим, що в тебе є, і щоб кожен рух і кожне фото не розкладалося по кістках. Але водночас я розумію, чому так відбувається, адже наша історія непроста й доволі дивна для загального сприйняття", — зазначає колишня дружина Володимира Дантеса.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Fullscreen
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Фото: nadyadorofeeva

За словами Наді Дорофєєвої, саме через це вона рідко коментує свої нові стосунки та тримає паузу. Проте, уже 8 грудня 2022 повинен вийти спільний трек артистки та її коханого. У пісні вони розкажуть свою історію кохання.

"Напевно, ви помітили, що я нічого не коментую стосовно свого особистого публічно. Але висловитись хочеться. Тому ми вирішили все, що хочемо сказати, вкласти у творчість. І 8 грудня ви все почуєте", — зізналася зірка сцени.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Fullscreen
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Фото: Скриншот

Про стосунки української співачки та київського ресторатора стало відомо влітку 2022, хоча ще в березні одразу після новин про розлучення пару помітили за обіймами в Барселоні.

Нагадаємо, Володимир Дантес прокоментував нові стосунки своєї ексдружини.

Також Фокус писав про спільні вихідні Даші Кацуріної та Володимира Дантеса.