Надя Дорофєєва і Міша Кацурін заспівали про своє кохання (відео)

Про роман зіркової пари стало відомо у червні 2022.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва записала спільну пісню з Михайлом Кацуріним про їхнє кохання. Відео артистка виклала на свій YouTube-канал.

Новий обранець зірки сцени, київський ресторатор, знявся у лірик-відео до композиції під назвою "Що б не було". Сама ж Надя Дорофєєва назвала свіжу роботу "відповіддю на всі питання довкола особистого життя".

"2022 рік був складним і бурхливим для кожного українця. Для нас з Мишком найкращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль і віру одне в одного", — зазначила українська співачка.

[ + – ] Надя Дорофєєва і Міша Кацурін

Надя Дорофєєва і київський бізнесмен оголосили про свої почуття та стосунки на початку літа 2022. Співачка виклала спільне фото, яке лаконічно підписала "Разом".

До цього пару підозрювали в романі впродовж кількох місяців. Адже в березні і Дорофєєва, і Кацурін оголосили про свої розлучення.

[ + – ] Надя Дорофєєва і Міша Кацурін Фото: Скриншот

Наразі колишній чоловік артистки Володимир Дантес зустрічається з ексдружиною нового бойфренда Дорофєєвої Дашею Кацуріною. Наразі вони часто діляться спільними кадрами у соцмережах та не бажають виносити подробиці особистого життя на публіку.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва зізналася, що найбільше заважає її новим стосункам.

Також Фокус писав про причину розлучення з Надею Дорофєєвою від Володимира Дантеса.