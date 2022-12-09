Надя Дорофєєва і Міша Кацурін заспівали про своє кохання (відео)
Про роман зіркової пари стало відомо у червні 2022.
32-річна українська співачка Надя Дорофєєва записала спільну пісню з Михайлом Кацуріним про їхнє кохання. Відео артистка виклала на свій YouTube-канал.
Новий обранець зірки сцени, київський ресторатор, знявся у лірик-відео до композиції під назвою "Що б не було". Сама ж Надя Дорофєєва назвала свіжу роботу "відповіддю на всі питання довкола особистого життя".
"2022 рік був складним і бурхливим для кожного українця. Для нас з Мишком найкращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль і віру одне в одного", — зазначила українська співачка.
Надя Дорофєєва і київський бізнесмен оголосили про свої почуття та стосунки на початку літа 2022. Співачка виклала спільне фото, яке лаконічно підписала "Разом".
До цього пару підозрювали в романі впродовж кількох місяців. Адже в березні і Дорофєєва, і Кацурін оголосили про свої розлучення.
Наразі колишній чоловік артистки Володимир Дантес зустрічається з ексдружиною нового бойфренда Дорофєєвої Дашею Кацуріною. Наразі вони часто діляться спільними кадрами у соцмережах та не бажають виносити подробиці особистого життя на публіку.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва зізналася, що найбільше заважає її новим стосункам.
Також Фокус писав про причину розлучення з Надею Дорофєєвою від Володимира Дантеса.