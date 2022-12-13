Надя Дорофеева призналась, почему ее песни играли в российских сериалах

Знаменитость теперь уверена, что искусство не бывает аполитичным.

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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева рассказала, почему ее песни играли в российских сериалах. Соответствующий пост артистка опубликовала в своем Instagram с более чем 5 млн подписчиков.

По словам звезды сцены, до начала полномасштабного вторжения она позиционировала себя как аполитичная личность и сейчас об этом очень сожалеет.

"До 24 февраля я была инфантильной и безответственной. Мне было комфортно считать себя аполитичной. Более того, мне казалось, что быть аполитичной – это классно и, так сказать, очень творчески", – призналась артистка.

В частности, Надя Дорофеева добавила, что за этот год осознала три вещи: 1 — Россия — это страна-преступник, 2 — искусство не бывает аполитичным, 3 — ей жаль, что она когда-то сотрудничала с российским рынком.

[ + – ] Надя Дорофеева

Относительно своей песни в российском сериале об оккупированном РФ Крыме знаменитость призналась, что не контролирует такие вещи. По словам Дорофеевой, эта тема ее очень "триггернула". И, конечно, она сожалеет о любом сотрудничестве с российским рынком.

Напомним, Надя Дорофеева записала трек со своим возлюбленным.

Также Фокус писал об ответе Нади Дорофеевой на хейт по поводу ее новой песни с Михаилом Кацуриным.