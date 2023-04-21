Наде Дорофеевой — 33. Певица показала подарок от Кацурина (фото)

Об отношениях артистки и киевского ресторатора известно с 2022 года.

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Украинская певица Надя Дорофеева сегодня, 21 апреля, отмечает 33-й день рождения. По этому поводу артистка показала подарок от своего возлюбленного, киевского ресторатора и блогера Михаила Кацурина.

С самого утра именинница получила роскошный букет и большую бордовую коробку от ювелирного дома Cartier. Впрочем, какое именно украшение подарил бойфренд певице, она не показала.

Надя Дорофеева отмечает день рождения Надя Дорофеева отмечает день рождения

"Цветочек родился", — подписал фото именинницы Миша Кацурин.

В частности, киевский ресторатор показал аппарат с мыльными пузырями и сказал, что "каждый уголок города поздравляет Надю с днем рождения".

Надя Дорофеева отмечает день рождения Надя Дорофеева отмечает день рождения

"Я всегда говорю, что моя любимая из собственных песен — новая, которая вот-вот получится. Так и с возрастом. Привет, 33", — подписала Надя Дорофеева свое праздничное фото.

Надя Дорофеева

Украинская певица и ресторатор Михаил Кацурин встречаются с весны 2022 года. Свой роман они подтвердили в июне, однако за несколько месяцев до этого звездную пару заметили за поцелуями в Барселоне.

В том же году, в марте, оба объявили о своих разводах. Дорофеева закончила семилетний брак с Владимиром Дантесом, а ее возлюбленный – с Дашей Кацуриной.

Напомним, Владимир Дантес публично заступился за Надю Дорофееву.

Также Фокус писал о песне Нади Дорофеевой об отношениях на расстоянии.