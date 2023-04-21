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Стиль жизни

Наде Дорофеевой — 33. Певица показала подарок от Кацурина (фото)

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Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофеева

Об отношениях артистки и киевского ресторатора известно с 2022 года.

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Украинская певица Надя Дорофеева сегодня, 21 апреля, отмечает 33-й день рождения. По этому поводу артистка показала подарок от своего возлюбленного, киевского ресторатора и блогера Михаила Кацурина.

С самого утра именинница получила роскошный букет и большую бордовую коробку от ювелирного дома Cartier. Впрочем, какое именно украшение подарил бойфренд певице, она не показала.

Надя Дорофеева отмечает день рождения Fullscreen
Надя Дорофеева отмечает день рождения
Надя Дорофеева отмечает день рождения Fullscreen
Надя Дорофеева отмечает день рождения

"Цветочек родился", — подписал фото именинницы Миша Кацурин.

В частности, киевский ресторатор показал аппарат с мыльными пузырями и сказал, что "каждый уголок города поздравляет Надю с днем рождения".

Надя Дорофеева отмечает день рождения Fullscreen
Надя Дорофеева отмечает день рождения
Надя Дорофеева отмечает день рождения Fullscreen
Надя Дорофеева отмечает день рождения

"Я всегда говорю, что моя любимая из собственных песен — новая, которая вот-вот получится. Так и с возрастом. Привет, 33", — подписала Надя Дорофеева свое праздничное фото.

Надя Дорофеева

Украинская певица и ресторатор Михаил Кацурин встречаются с весны 2022 года. Свой роман они подтвердили в июне, однако за несколько месяцев до этого звездную пару заметили за поцелуями в Барселоне.

В том же году, в марте, оба объявили о своих разводах. Дорофеева закончила семилетний брак с Владимиром Дантесом, а ее возлюбленный – с Дашей Кацуриной.

Напомним, Владимир Дантес публично заступился за Надю Дорофееву.

Также Фокус писал о песне Нади Дорофеевой об отношениях на расстоянии.