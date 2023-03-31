Владимир Дантес публично заступился за Надю Дорофееву (видео)

Звездная пара объявила о своем разводе в марте 2022 года.

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34-летний украинский певец и блогер Владимир Дантес публично заступился за свою бывшую жену Надю Дорофееву.

В новом выпуске YouTube-шоу "Пожежа", которое снимали в Варшаве, у музыканта поинтересовалась фанатка из зала, почему он выбрал именно Дашу Кацурину.

"Почему вы выбрали Дашу Кацурину? Дорофеева – явно не топ. Нет, как человек она, наверное, такая… сердечная, да?" – спросила девушка.

Впрочем, Дантес публично вступился за бывшую возлюбленную.

"Не обижайте моих бывших. Тогда и я не топ… Что это за вопрос? Вы встали обо**ать все, что было в моей жизни?! Меня? Мою бывшую?" — спросил певец.

Шоу "Пожежа"

Дорофеева и Дантес объявили о своем разводе в марте 2022 года. Через некоторое время стало известно, что певец стал встречаться с Дашей Кацуриной, своей хорошей подругой. Они часто делятся общими кадрами в соцсетях.

Между тем, Надя Дорофеева в новых отношениях с киевским ресторатором и блогером Михаилом Кацуриным. Свой роман знаменитости подтвердили летом 2022 года.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин Фото: nadyadorofeeva

Напомним, Даша Кацурина показала, о чем переписывается с Владимиром Дантесом.

Также Фокус писал о первой публичной реакции Владимира Дантеса на песню Нади Дорофеевой и ее нового бойфренда.