Владимир Дантес публично заступился за Надю Дорофееву (видео)
Звездная пара объявила о своем разводе в марте 2022 года.
34-летний украинский певец и блогер Владимир Дантес публично заступился за свою бывшую жену Надю Дорофееву.
В новом выпуске YouTube-шоу "Пожежа", которое снимали в Варшаве, у музыканта поинтересовалась фанатка из зала, почему он выбрал именно Дашу Кацурину.
"Почему вы выбрали Дашу Кацурину? Дорофеева – явно не топ. Нет, как человек она, наверное, такая… сердечная, да?" – спросила девушка.
Впрочем, Дантес публично вступился за бывшую возлюбленную.
"Не обижайте моих бывших. Тогда и я не топ… Что это за вопрос? Вы встали обо**ать все, что было в моей жизни?! Меня? Мою бывшую?" — спросил певец.
Дорофеева и Дантес объявили о своем разводе в марте 2022 года. Через некоторое время стало известно, что певец стал встречаться с Дашей Кацуриной, своей хорошей подругой. Они часто делятся общими кадрами в соцсетях.
Между тем, Надя Дорофеева в новых отношениях с киевским ресторатором и блогером Михаилом Кацуриным. Свой роман знаменитости подтвердили летом 2022 года.
Напомним, Даша Кацурина показала, о чем переписывается с Владимиром Дантесом.
Также Фокус писал о первой публичной реакции Владимира Дантеса на песню Нади Дорофеевой и ее нового бойфренда.