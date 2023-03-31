Володимир Дантес публічно заступився за Надю Дорофєєву (відео)

Зіркова пара оголосила про своє розлучення у березні 2022.

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34-річний український співак та блогер Володимир Дантес публічно заступився за свою колишню дружину Надю Дорофєєву.

У новому випуску YouTube-шоу "Пожежа", яке знімали у Варшаві, у музиканта поцікавилася фанатка із залу, чому він обрав саме Дашу Кацуріну.

"Чому ви обрали Дашу Кацуріну? Дорофєєва – явно не топ. Ні, як людина вона, напевно, така… сердечна, так?" — запитала дівчина.

Втім, Дантес публічно заступився за колишню кохану.

"Не кривдьте моїх колишніх. Тоді і я не топ… Що це за запитання? Ви встали обі**ати все, що було в моєму житті?! Мене? Мою колишню?" — натомість запитав співак.

Шоу "Пожежа"

Дорофєєва та Дантес оголосили про своє розлучення у березні 2022. Через певний час стало відомо, що співак почав зустрічатися з Дашею Кацуріною, своєю хорошою подругою. Вони часто діляться спільними кадрами у соцмережах.

Тим часом Надя Дорофєєва у нових стосунках з київським ресторатором та блогером Михайлом Кацуріним. Свій роман знаменитості підтвердили влітку 2022.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін Фото: nadyadorofeeva

Нагадаємо, Даша Кацуріна показала, про що листується з Володимиром Дантесом.

Також Фокус писав про першу публічну реакцію Володимира Дантеса на пісню Наді Дорофєєвої та її нового бойфренда.