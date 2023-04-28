Надя Дорофеева поделилась новым фото с Михаилом Кацуриным

Звезда отметила успех их общей песни.

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33-летняя украинская певица Надя Дорофеева поделилась новым снимком со своим возлюбленным Мишей Кацуриным. Фото звезда сцены опубликовала в Instagram.

На селфи изображены артистка и киевский ресторатор и блогер Михаил Кацурин. Они касаются языками друг друга, чем вызвали бурную реакцию в комментариях.

"13 миллионов "Щоб не було" на ютуб🤍 Мы с @misha_katsurin благодарим каждого", — подписала кадр с бойфрендом Дорофеева.

"Щоб не було" — первая совместная песня артистки и киевского ресторатора об их любви.

Михаил Кацурин и Надя Дорофеева

"Научил на свою голову давать лизь", — прокомментировал публикацию аккаунт пса Патрона, с которым Дорофеева несколько раз выкладывала общие фото.

"Что за люди. Нашли свободное место на паркинге и давай это свое свингерство делать. Ни стыда, ни совести", — оставил комментарий сам Миша Кацурин, намекая на частый хейт со стороны фолловеров Нади.

Песня Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина

Киевский ресторатор и украинская певица встречаются около года. Об их отношениях стало известно летом 2022, а в марте того же года они объявили о разводах с предыдущими партнерами.

Напомним, Владимир Дантес впервые высказался по поводу совместной песни Нади Дорофеевой и Миши Кацурина.

Также Фокус писал о подарке Миши Кацурина на 33-й день рождения Нади Дорофеевой.