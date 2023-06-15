Надя Дорофеева ответила на слухи о свадьбе с Кацуриным

Накануне в Сети распространялась информация о планах пары узаконить свои отношения.

Related video

33-летняя украинская певица Надя Дорофеева ответила на слухи о свадьбе с ресторатором Михаилом Кацуриным. В своем Instagram звезда сцены оставила комментарий.

Артистка выложила новое фото с возлюбленным Михаилом и продюсером Иваном Клименко. Она сообщила о творческих планах, однако подписчики "напомнили" звезде, что у нее сегодня свадьба, о которой накануне начали распространяться слухи в Сети.

"Песню "вотсап", которую вы уже знаете, "люблю, но не совсем" — которая вот вот получится и "зависала" — которая будет следующим релизом — мы писали именно этим составом ♥️ На фото талантливый автор и продюсер @vanek.klimenko и мой @misha_katsurin 😘, который каким-то образом кроме предпринимательства и блогерства имеет необычайный дар к написанию песен", — отметила знаменитость.

Впрочем, подписница артистки "напомнила": "Какое написание песен, вообще-то у вас сегодня свадьба".

"Хахаха ну будем знать", — с сарказмом ответила Надя.

Надя Дорофеева ответила на слухи о свадьбе с Михаилом Кацуриным Фото: скріншот

Звездная пара официально подтвердила свои отношения в июне 2022 года после развода артистки и Владимира Дантеса.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин Фото: Скриншот

Напомним, Надя Дорофеева показала новое фото с Кацуриным.

Также Фокус писал о подарке Михаила Кацурина Наде Дорофеевой на 33-летие певицы.