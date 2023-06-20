Надя Дорофєєва зворушливо привітала Мішу Кацуріна з днем народження (фото, відео)
Музиканту, блогеру та ресторатору виповнилося 35 років.
33-річна українська співачка Надя Дорофєєва зворушливо привітала ресторатора Михайла Кацуріна з днем народження. Кадрами з коханим на честь свята артистка поділилася в Instagram.
"Я тебе кохаю… зовсім ♥️ З Днем Народження, любий @misha_katsurin", — звернулася до іменинника Дорофєєва.
Зокрема вона показала кадри прогулянок, поцілунків та сімейного побуту з бойфрендом. А на першому відео продемонструвала каблучку на безіменному пальці, хоча раніше із сарказмом відповідала на чутки про їхнє весілля.
Тим часом іменинник показав свій головний подарунок. На першому фото позує сам Михайло, а на другому — Надя. Кацурін зазначив, що це його подарунок, а співачка написала в коментарях: "Любий".
До привітань з 35-річчям доєднуються підписники Кацуріна, зокрема його зіркові друзі.
Музикант Антон Савлепов написав: "Солоденькі тваренятка. Вітаю". А реперка Альона Альона зазначила: "З Днем народження 🎉".
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін офіційно підтвердили свій роман у червні 2022 року, опублікувавши спільне фото у соцмережах.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва відповіла на чутки щодо весілля з бойфрендом.
Також Фокус писав про привітання Наді Дорофєєвої з днем народження від Міші Кацуріна.