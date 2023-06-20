Надя Дорофєєва зворушливо привітала Мішу Кацуріна з днем народження (фото, відео)

Музиканту, блогеру та ресторатору виповнилося 35 років.

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33-річна українська співачка Надя Дорофєєва зворушливо привітала ресторатора Михайла Кацуріна з днем народження. Кадрами з коханим на честь свята артистка поділилася в Instagram.

"Я тебе кохаю… зовсім ♥️ З Днем Народження, любий @misha_katsurin", — звернулася до іменинника Дорофєєва.

Зокрема вона показала кадри прогулянок, поцілунків та сімейного побуту з бойфрендом. А на першому відео продемонструвала каблучку на безіменному пальці, хоча раніше із сарказмом відповідала на чутки про їхнє весілля.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Тим часом іменинник показав свій головний подарунок. На першому фото позує сам Михайло, а на другому — Надя. Кацурін зазначив, що це його подарунок, а співачка написала в коментарях: "Любий".

Міша Кацурін

До привітань з 35-річчям доєднуються підписники Кацуріна, зокрема його зіркові друзі.

Музикант Антон Савлепов написав: "Солоденькі тваренятка. Вітаю🪼". А реперка Альона Альона зазначила: "З Днем народження 🎉".

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін офіційно підтвердили свій роман у червні 2022 року, опублікувавши спільне фото у соцмережах.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва відповіла на чутки щодо весілля з бойфрендом.

Також Фокус писав про привітання Наді Дорофєєвої з днем народження від Міші Кацуріна.