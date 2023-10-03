Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности (фото)

Чтобы расставить все точки над "і" относительно слухов о своей беременности, Дорофеева сняла видео, которым поделилась в своем аккаунте в TikTok.

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Украинская певица, тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева 2 октября разместила в TikTok ролик, в котором смеется со слухов о своей беременности, появившихся в украинских СМИ о том, что ждет первенца от супруга Михаила Кацурина.

"Просыпаюсь утром. А тут новости", — написала певица и добавила смеющийся смайлик.

Фото: Скриншот

В последнее время в Сети появилось немало предположений о том, что звездная пара ожидает ребенка.

Звезда украинского шоу-бизнеса не прокомментировала правдива ли информация, но продемонстрировала стройные формы в кроп-топе, оверсайз-джинсах и черной толстовке, показав крупным планом на камеру плоский живот, без намека на интересное положение.

Что известно о Наде Дорофеевой

Надежда Владимировна Дорофеева, также известная как DOROFEEVA, — украинская певица, дизайнер и видеоблогер. Родилась 21 апреля 1990 года в городе Симферополь.

Дорофеева замужем за украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Они поженились летом 2023 года. Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим. Ресторатор уже имеет двоих детей от предыдущего брака с бизнесвуменом Дашей Кацуриной. Ранее Дорофеева была замужем за украинским певцом Dantes. В марте 2022 Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе. В этот же период их друзья Михаил и Даша Кацурины также заявили о разрыве своего брака.

Ранее, 33-летняя украинская певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с дочкой своего мужа Михаила Кацурина Александрой, которая пошла во второй класс.

Также Фокус писал, что Надя Дорофеева призналась, как назвала бы своего первого ребенка.