Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про свою вагітність (фото)

Щоб розставити всі крапки над "і" щодо чуток про свою вагітність, Дорофєєва зняла відео, яким поділилася у своєму акаунті в TikTok.

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Українська співачка, тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва 2 жовтня розмістила в TikTok ролик, у якому сміється з чуток про свою вагітність, що з'явилися в українських ЗМІ, і про те, що чекає первістка від чоловіка Михайла Кацуріна.

"Прокидаюся вранці. А тут новини", — написала співачка і додала смішний смайлик.

Фото: Скриншот

Останнім часом у Мережі з'явилося чимало припущень про те, що зіркова пара чекає на дитину.

Зірка українського шоу-бізнесу не прокоментувала, чи правдива інформація, але продемонструвала стрункі форми в кроп-топі, оверсайз-джинсах і чорній толстовці, показавши крупним планом на камеру плоский живіт, без натяку на цікавий стан.

Що відомо про Надію Дорофєєву

Надія Володимирівна Дорофєєва, також відома як DOROFEEVA, — українська співачка, дизайнерка і відеоблогерка. Народилася 21 квітня 1990 року в місті Сімферополь.

Дорофєєва одружена з українським ресторатором Михайлом Кацуріним. Вони одружилися влітку 2023 року. Для Дорофєєвої цей шлюб став другим, а для її чоловіка — третім. Ресторатор уже має двох дітей від попереднього шлюбу з бізнесвуменкою Дашею Кацуріною. Раніше Дорофєєва була одружена з українським співаком Dantes. У березні 2022 року Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. У цей самий період їхні друзі Михайло і Даша Кацуріни також заявили про розрив свого шлюбу.

Раніше 33-річна українська співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить час із донькою свого чоловіка Михайла Кацуріна Олександрою, яка пішла до другого класу.

Також Фокус писав, що Надя Дорофєєва зізналася, як назвала б свою першу дитину.