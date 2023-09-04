Надя Дорофєєва показала, як проводить час з донькою Міші Кацуріна (фото)

Артистка прибула до столиці Польщі на зйомки нового сезону "Голосу країни".

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33-річна українська співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить час з донькою свого чоловіка Михайла Кацуріна Олександрою, яка пішла у другий клас. Варшавськими кадрами зірка сцени ділиться в Instagram з 5,3 млн підписників.

До столиці Польщі українська команда прибула на зйомки нового сезону "Голосу країни". А Дорофєєва — член журі музичного шоу, яке через продовження війни в Україні знімають в іншій країні.

"Поки ділюся бекстейджем цих чудових та приємних варшавських днів", — зазначила артистка та закликала дивитися премʼєру європейського сезону "Голосу країни".

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Надя Дорофєєва у Варшаві

Серед каруселі кадрів є фото з українською підприємицею Валерією Бородіною та донькою чоловіка співачки від попереднього шлюбу з Дашею Кацуріною. Олександра уже пішла в другий клас у варшавській школі, адже через повномасштабне російське вторгнення родина переїхала до столиці Польщі. У Варшаві Даша Кацуріна живе з донькою та сином Іваном.

На знімках Надя Дорофєєва прогулювалася з донькою чоловіка, а також показала, як Олександра їсть морозиво.

Надя Дорофєєва з донькою Міші Кацуріна Фото: nadyadorofeeva / Instagram Донька Міші Кацуріна Фото: nadyadorofeeva / Instagram

У березні 2022 Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. У цей же період їхні друзі Михайло та Даша Кацуріни також заявили про розрив свого шлюбу.

Через певний час стало відомо, що Дорофєєва зустрічається з Кацуріним, а Дантес — з Кацуріною. Влітку 2023 перші одружилися.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва зізналася, як назвала би свою першу дитину.

Також Фокус писав про особливості створення фати Наді Дорофєєвої.