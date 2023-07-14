З ініціалами наречених: як створювалася фата Наді Дорофєєвої

13 липня 2023 року Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін оголосили про своє одруження.

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Українська дизайнерка Катя Сільченко розповіла, як створювалася весільна фата для співачки Наді Дорофєєвої.

"Фата для Наді зроблена в техніці печворк з хусток з елементами кроше, аутентичним мереживом та ініціалами пари", — зазначається на сторінці бренду у соцмережах.

За словами створювачів фати, це було натхненням та великим задоволенням супроводжувати артистку в таку важливу подію.

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Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін

Втім, фоловери бренду в Instagram спершу звернули увагу на вбрання нареченого, а не на фату Дорофєєвої.

"Шкода, що над образом нареченого не попрацював ніхто. Кепка☹️", "Жених це якийсь ужас — як пацан з підворотні! А взагалі ці два образи по стилю не співпадають…. Але це моє бачення ..", "Образ красуня і гопник?)) Дуже гарне плаття!!!" — пишуть користувачі мережі в коментарях.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін Фото: Скріншот

Українська співачка та ресторатор Михайло Кацурін 13 липня 2023 несподівано повідомили своїм фоловерам у соцмережах, що одружилися після понад року стосунків.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін показали перші весільні фото.

Також Фокус писав про те, як зіркова пара проводить час з дітьми Кацуріна від попереднього шлюбу.