Надя Дорофєєва придумала імʼя першій дитині (відео)

Зірка сцени відповіла, чи готова вже стати мамою.

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33-річна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, чи готова до материнства, та придумала імʼя первістку. Своїми думками артистка поділилася в ефірі "Нашого радіо" з ведучою Валерією Товстолєс.

Дружині Міші Кацуріна в бліці запропонували обрати імʼя для першої дитини — Володимир чи Михайло. Втім, Дорофєєва назвала свій варіант. Співачка хотіла б назвати сина Марком.

"Ніколи про це не думала, чисто випадково зараз назвала", — відповіла зірка сцени та соцмереж.

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Зокрема ведуча поцікавилася у співачки, чи готова вона вже до материнства. Дорофєєва, не довго думаючи, відповіла: "Готова".

Надя Дорофєєва

Українська співачка у березні 2022 оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом. За кілька місяців після цього стало відомо, що артистка зустрічається з київським ресторатором Михайлом Кацуріним, який також у той період розлучився з дружиною Дашею, від союзу з якою виховував двох дітей.

Влітку 2023 пара одружилася, а Володимир Дантес та Даша Кацуріна також почали зустрічатися.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Нагадаємо, як створювалася фата для Наді Дорофєєвої.

Також Фокус писав про запальний кліп Наді Дорофєєвої та Макса Барських на спільну пісню "Ритми".