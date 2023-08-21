Надя Дорофеева придумала имя первому ребенку (видео)

Звезда сцены ответила, готова ли уже стать мамой.

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33-летняя украинская певица Надя Дорофеева рассказала, готова ли к материнству, и придумала имя первенцу. Своими мыслями артистка поделилась в эфире "Нашего радио" с ведущей Валерией Товстолес.

Жене Миши Кацурина в блице предложили выбрать имя для первого ребенка — Владимир или Михаил. Впрочем, Дорофеева назвала свой вариант. Певица хотела бы назвать сына Марком.

"Никогда об этом не думала, чисто случайно сейчас назвала", — ответила звезда сцены и соцсетей.

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В частности, ведущая поинтересовалась у певицы, готова ли она уже к материнству. Дорофеева, не долго думая, ответила: "Готова".

Надя Дорофеева

Украинская певица в марте 2022 года объявила о разводе с Владимиром Дантесом. Через несколько месяцев после этого стало известно, что артистка встречается с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным, который также в тот период развелся с женой Дашей, от союза с которой воспитывал двоих детей.

Летом 2023 года пара поженилась, а Владимир Дантес и Даша Кацурина также начали встречаться.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Напомним, как создавалась фата для Нади Дорофеевой.

Также Фокус писал о зажигательном клипе Нади Дорофеевой и Макса Барских на совместную песню "Ритмы".