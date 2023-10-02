Дорофеева честно ответила, исполняет ли песни на русском за границей

Певица призналась, что с начала войны в Украине ее карьера "началась с нуля".

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Певица Надя Дорофеева дала откровенное интервью блогеру Антону Мурафе, и призналась, что после начала полномасштабной войны в Украине начала свою карьеру с нуля. А также отказалась от исполнения песен на русском языке. Певица, которая недавно попала в скандал, отменив концерт в Вене, откровенно рассказала о своих музыкальных пристрастиях и о том, как стала петь на украинском языке.

Надя Дорофеева, которая после распада группы "Время и Стекло" в 2020 году, начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA, призналась, что ей всегда нравились группы "Океан Ельзи" и "Один в каное", а потому переживала, что ее "легкие песни" не найдут своего слушателя.

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Интервью Нади Дорофеевой

"У меня была очень высокая планка по украинским песням", — призналась Дорофеева, которая сейчас сотрудничает с Ваней Клименко, который также пишет песни для Kalush Orchestra, Джамалы, Alyona Alyona, Jerry Heil, Kola, Skofka, Kozak Siromaha.

Сейчас Клименко с Дорофеевой тренеры на шоу "Голос країни-13".

Надя Дорофеева со своей командой на "Голос країни-13"

Надя призналась, что специально попросила о сотрудничестве тех авторов, которые ранее писали песни на украинском. Ей в переводе песни "Різнокорольова" помогали фанаты, так что с победительницей своеобразного конкурса она сотрудничает и сейчас.

Певица отметила, что после начала войны с РФ начала карьеру с нуля.

"С начала полномасштабной войны все обнулилось и все эти регалии, которые были у артистов, они уже давно не интересны и отталкивали наоборот. Я почувствовала и поняла это сразу. И сразу начала полностью карьеру с нуля. Я нормально отношусь к переводу старых русскоязычных песен. Задержаться в нашем шоу-бизнесе на 5−10 лет непросто. Монатик "ремонтировал" песни, и они звучат классно. Макс Барских это делает. Но что касается меня, я решила не тянуть за собой старую музыку. Решила писать новое и не прогадала. Я сделала ставку именно на это", — отметила артистка.

На вопрос, исполняет ли свои русскоязычные хиты за границей, она сказала, что больше этого не делает, даже когда фанаты просят. Хотя Надя пошутила, что больше и не просят.

"Их невозможно услышать уже давно, фанаты не просят, понимают, что я не сделаю этого. Когда поехала в первый тур, я сказала: "Я знаю, что вы ждете хитов, но поддержите меня, пожалуйста. Все песни будут на украинском". Меня поддержали, это было год назад", — сказала Надя.

Надя Дорофеева

Говоря о концертах в Европе, Дорофеева призналась, что там "другая история".

"Люди себя иначе там чувствуют. Было такое, что организаторы некоторых мероприятий могли просить: "А вы споете "Горит"?". И они там что-то объясняют, ну я даже не лезу в этот разговор. Был у меня тур по Америке, Европе. И организаторы говорят: "Ну у нас много людей, которые общаются на русском". Я говорю: "Ну хотите не заказывайте". Я поняла, что русский язык мертв в нашей стране. Это нужно принять, отпустить, развивать украинское", — резюмировала певица, посоветовав своим коллегам просто больше выпускать хитов на украинском, чтобы не было потребности слушать песни на русском.

Напомним, ранее Надя Дорофеева и Макс Барских представили зажигательный клип на песню Ритмы".