Даша Кацуріна показала, як Дантес робив уроки з її донькою (фото)

Музикант допомагав Олександрі виконувати завдання з української мови.

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Даша Кацуріна показала, як Володимир Дантес допомагає її доньці Олександрі робити уроки. Кадрами сімейного життя мама двох дітей ділиться в Instagram.

Нещодавно пара повернулася з Варшави, де музикант з Олексієм Дурнєвим проводили шоу "Пожежа", під час якого збирали кошти для українських захисників. А тепер вони знову воззʼєдналися з дітьми в Україні. Зокрема, Дантес допомагав Олександрі із завданнями з української мови.

"І українська мова з Володимиром Дантесом", — прокоментувала відео Даша Кацуріна.

Тим часом менший син рестораторки Іван заснув на дивані, а вона тим часом написала: "Ми вдома". На вечерю в родини була картопля з оселедцем.

Дантес та Кацуріна підтвердили свої стосунки влітку 2022. До цього їх кілька місяців підозрювали в романі, адже навесні того ж року музикант оголосив про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою, а дизайнерка — з ресторатором Михайлом Кацуріним, від якого виховує двох дітей.

Певний час мама двох дітей жила зі спадкоємцями у Варшаві, де її донька Олександра навіть пішла у школу. Проте нещодавно родина повернулася до України.

Даша Кацуріна з дітьми

Нагадаємо, чому насправді Даша Кацуріна повернулася з дітьми до України.

Також Фокус писав про варшавське побачення Даші Кацуріної та Володимира Дантеса.