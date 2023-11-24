Даша Кацуріна та Володимир Дантес вирушили на побачення у Варшаві (фото)

Зіркова пара відвідала мистецьку виставку Пікассо, ресторан з улюбленим столиком Джессі Вейр.

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Даша Кацуріна та Володимир Дантес вирушили на побачення у Варшаві. Кадрами з чергової подорожі до Польщі бізнеследі ділиться у своїх соцмережах.

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Дантес зізнався чому насправді Кацуріна повернулася в Україну

Музикант та рестораторка спочатку відвідали Національний музей у польській столиці. Пара побачила виставку робіт відомого іспанського художника Пабло Пікассо.

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"Дуже гарна зараз виставка робіт Пікассо в національном музеї. в мене зайняла 40 хв в повільному темпі. тому відмазки що немає часу — не працюють", — написала мама двох дітей.

Згодом Дантес з коханою сходили в місцевий ресторан, у якому вони обрали улюблений столик англійської співачки Джессі Вейр. Даша Кацуріна зізналася, що мріє, аби таке місце також було у мережі її ресторанів.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна проводять час у Варшаві Фото: Скриншот

Втім, головною метою візиту до Польщі було проведення шоу "Пожежа", яке коханий Кацуріної організовує з Олексієм Дурнєвим. Зокрема, українським знаменитостям вдалося продати ракетку тенісистки Еліни Світоліної за 31 тисячу євро, а вилучені кошти підуть на потреби бригади "Хартія".

"Пишаюсь", — написала дівчина Дантеса та показала їхній поцілунок.

Нагадаємо, Даша Кацуріна показала, як Дантес вчив її сина гріти ручки біля багаття.

Також Фокус писав про переїзд Даші Кацуріної з дітьми до України.