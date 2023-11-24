Даша Кацурина и Владимир Дантес отправились на свидание в Варшаве (фото)

Звездная пара посетила художественную выставку Пикассо, ресторан с любимым столиком Джесси Вейр.

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Даша Кацурина и Владимир Дантес отправились на романтическое свидание в Варшаве. Кадрами из очередного путешествия в Польшу бизнес-леди делится в своих соцсетях.

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Дантес признался почему на самом деле Кацурина вернулась в Украину

Музыкант и ресторатор сначала посетили Национальный музей в польской столице. Пара увидела выставку работ известного испанского художника Пабло Пикассо.

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"Очень хорошая сейчас выставка работ Пикассо в национальном музее. у меня заняла 40 мин в медленном темпе. поэтому отмазки, что нет времени — не работают", — написала мама двоих детей.

Впоследствии Дантес с возлюбленной сходили в местный ресторан, в котором они выбрали любимый столик английской певицы Джесси Вейр. Даша Кацурина призналась, что мечтает, чтобы такое место также было в сети ее ресторанов.

Владимир Дантес и Даша Кацурина проводят время в Варшаве Фото: Скріншот

Впрочем, главной целью визита в Польшу было проведение шоу "Пожежа", которое возлюбленный Кацуриной проводит с Алексеем Дурневым. В частности, украинским знаменитостям удалось продать ракетку теннисистки Элины Свитолиной за 31 тысячу евро, а полученные средства пойдут на нужды бригады "Хартия".

"Горжусь", — написала девушка Дантеса и показала их поцелуй.

Напомним, Даша Кацурина показала, как Дантес учил ее сына греть ручки у костра.

Также Фокус писал о переезде Даши Кацуриной с детьми в Украину.