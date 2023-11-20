Дантес зізнався чому насправді Кацуріна повернулася в Україну

Зіркова пара підтвердила свої стосунки влітку 2022 року. Останнім часом Кацуріна жила на дві країни, а її донька Олександра пішла в Польщі до школи.

Related video

Український співак Володимир Дантес пояснив, чому через півтора роки війни в Україні його кохана Даша Кацуріна прийняла рішення повернутися з дітьми жити в Україну.

Відверте зізнання артист зробив в інтерв’ю з Оленою Кравець.

За його словами, це було легке рішення Даші, яка майже 1,5 роки жила з дітьми на дві країни - Польщу та Україну.

Дантес наголосив, що насправді дуже важко бути на відстані, адже у кожного несеться життя по різному. Через це немає відчуття сімʼї, адже фактично кожен має своє життя.

Саме тому Даша вирішила повернутися з дітьми — донькою Олександрою та сином Іваном в Україну. Не вагаючись Володимир і Даша знайшли спільне житло та зʼїхалися жити в приватний будинок.

"Це рішення для Даші було дуже легким, вона казала, давай жити разом, все супер. Мені, як людині, яка теж повинна брати відповідальність, це було важко. Бо коли вона в Польщі з дітьми, ну супер. Вибухи, не вибухи. Це нормально. Я до цього звик. Але я вважаю, все що не відбувається, ви повинні переживати це разом. Якщо ви підписалися на те, що ви родина, можна пожити якийсь час окремо, але навіщо це життя, якщо ви не переживаєте все разом. Беріть відповідальність. Важко брати відповідальність за дітей. Так само важко брати відповідальність за дітей, коли ви відправляєте їх навчатися в якусь іншу країну. Ви ж це вирішуєте за них. Так само вирішуйте, що вони будуть жити в Україні. Так, тут війна", - зазначив Дантес.

Дантес також впевнений, що краще жити у війні разом з родиною, ніж жити окремо.

Крім цього, співак зізнався, що останнім часом негативно відноситься до українців, які живуть за кордоном. Все через те, що багато з них дають собі право жалітися, як їм складно живеться без війни.

Співак зазначає, що це неправильно жалітися на мирне життя, коли тут війна.

Дантес не приховує свого розчарування в людях, які жаліються на життя за межами України. Він впевнений, що нам один одного не зрозуміти, адже вони уявлення не мають як складно тут.

Також Дантес переконаний, що ті люди, які за два роки жодного разу не приїхали в Україну, більше сюди не повернуться. Про них можна забути.

Нагадаємо, Даша Кацуріна та Володимир Дантес зʼїхались.