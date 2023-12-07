Дорофеева призналась поддерживает ли отношения с Дантесом или нет

Певица не очень любит обсуждать темы прошлой жизни.

Related video

33-летняя певица Надя Дорофеева впервые после развода с бывшим мужем, 35-летним певцом Владимиром Дантесом рассказала общается ли с ним после разрыва. Неудобный вопрос певица получила в эфире канала Завтрака с 1+1.

Журналист спросил, общается ли Надя с Владимиром. На что певица без раздумий ответила короткое "Нет!". В этот момент она улыбнулась. Судя по всему певица ждет, когда наконец перестанут интересоваться ее прошлым.

Стоит отметить, что после шести лет брака, поклонники удивились, что пара Нади и Владимира разошлась. Еще большим шоком для них стало то, что уже потом стало известно, что оба певца быстро нашли новые отношения. Как выяснилось их новыми избранниками стали супруги Кацуриных с которыми звездная пара дружила и даже вместе ездила на отдых.

Так, в мире появилась две новые пары Надя Дорофеева и Михаил Кацурин и Владимир Дантес и Даша Кацурина.

Сейчас же Надя уже официально во второй раз вышла замуж. Пока общих детей с Михаилом нет.

А тем временем Владимир съехал жить с Дашей в общий дом. Совместные дети Кацуриных живут с Дашей и Владимиром, однако часто они бывают и с отцом.

Понятно, что супруги Кацурины не могут перестать общаться, поскольку имеют общий бизнес и детей. А вот Владимира и Надю больше точно ничего не связывает.

Напомним, Дженифер Энистон сообщила о смерти 101-летнего продюсера.