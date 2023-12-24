Надя Дорофеева показала свою квартиру и украшенную елку (видео)

Знаменитость призналась, что впервые за долгое время будет встречать Рождество с родными.

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Украинская певица Надя Дорофеева позволила поклонникам заглянуть в ее квартиру в Киеве. Предрождественским видео артистка поделилась в Instagram.

"Накануне праздников график сумасшедший. А поскольку я впервые за долгое время буду встречать Рождество с родными, хочется самой все подготовить", — написала уроженка Симферополя под видео, на которое наложила новогоднюю песню "Snowman".

В частности, Надя Дорофеева показала украшенную елку в квартире, свою просторную кухню, на которой артистка готовила вкусности к праздничному столу.

Кроме этого, звезда сцены продемонстрировала несколько образов, а в конце остановила свой выбор на светлом платье, в котором зажгла свечу и поставила на стол блюда.

Надя Дорофеева

"Уютность моя любимая", — написал в комментариях муж певицы Миша Кацурин.

"У меня не хватает слов! Это самое атмосферное видео на Новый год. Теперь это мое любимое! Надя, ты прекрасна", "Какая ты очаровательная, очень красивая", "Такое атмосферное новогоднее видео", — пишут в комментариях фолловеры звезды сцены.

Сейчас Дорофеева замужем за ресторатором Михаилом Кацуриным. О романтических отношениях пары стало известно летом 2022, а через год они заключили брак.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Напомним, Надя Дорофеева призналась, как ее называют дети мужа от предыдущего союза.

Также Фокус писал о реакции Миши Кацурина на большой сольный концерт жены в Киеве.