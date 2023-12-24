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Стиль життя

Надя Дорофєєва показала свою квартиру та прикрашену ялинку (відео)

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Фото: Скриншот | Надя Дорофєєва

Знаменитість зізналася, що вперше за тривалий час зустрічатиме Різдво з рідними.

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Українська співачка Надя Дорофєєва дозволила прихильникам зазирнути в її квартиру в Києві. Передріздвяним відео артистка поділилася в Instagram.

"Напередодні свят графік шалений. А оскільки я вперше за довгий час зустрічатиму Різдво з рідними, хочеться самій все підготувати", — написала уродженка Сімферополя під відео, на яке наклала новорічну пісню "Snowman".

Зокрема, Надя Дорофєєва показала прикрашену ялинку у квартирі, свою простору кухню, на якій артистка готувала смаколики до святкового столу.

Окрім цього, зірка сцени продемонструвала кілька образів, а наприкінці зупинила свій вибір на світлій сукні, у якій запалила свічку та поставила на стіл страви.

Надя Дорофєєва

"Затишність моя кохана", — написав у коментарях чоловік співачки Міша Кацурін.

"У мене бракує слів! Це найатмосферніше відео на Новий рік.Тепер це моє улюблене! Надю, ти прекрасна", "Яка ти чарівна, дуже гарна", "таке атмосферне новорічне відео", — пишуть у коментарях фоловери зірки сцени.

Наразі Дорофєєва одружена з ресторатором Михайлом Кацуріним. Про романтичні стосунки пари стало відомо влітку 2022, а через рік вони уклали шлюб.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін Fullscreen
Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Нагадаємо, Надя Дорофєєва зізналася, як її називають діти чоловіка від попереднього союзу.

Також Фокус писав про реакцію Міші Кацуріна на великий сольний концерт дружини в Києві.