В США представили "убийцу" дронов Dronebuster DTIM: как он работает (фото)

Система Dronebuster DTIM весит менее 4 кг и позволяет военным быстро перемещаться на поле боя, эффективно уничтожая БПЛА, утверждает производитель.

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Американская компания DZYNE Technologies представила на Международной оборонной выставке и конференции (IDEX) в ОАЭ комплект для обнаружения и уничтожения беспилотников Dronebuster DTIM (Detect Track, Identify, Mitigate). Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сообщается, что новый комплект модернизирует систему поражения Dronebuster, добавляя в нее носимые средства обнаружения и идентификации БПЛА без ущерба для маневренности и мобильности в полевых условиях.

Комплект Dronebuster DTIM весит менее 4 кг и позволяет военнослужащим быстро перемещаться на поле боя, эффективно уничтожая БПЛА. Он состоит из двух основных компонентов: системы противодействия дронам и системы Dronebuster DTI для обнаружения, отслеживания и идентификации.

Система противодействия выпускается в двух версиях: Dronebuster 4 и Dronebuster 4-EU. Последняя разработана с учетом конкретных потребностей европейского диапазона устройств ближнего действия.

Комплект Dronebuster DTIM Фото: DZYNE Technologies

Dronebuster DTI обеспечивает расширенные возможности обнаружения, отслеживания и идентификациии. Она имеет удобный интерфейс, встроенный GPS и совместимость с внешними аксессуарами, такими как гарнитуры.

Система может идентифицировать дроны на расстоянии до 7 км в широком диапазоне частот от 400 МГц до 6 ГГц. Всенаправленные антенны обеспечивают большую мобильность, обеспечивая обратную связь в реальном времени с помощью тактильных, звуковых и визуальных индикаторов.

Что касается отслеживания, Dronebuster DTI определяет местонахождение дронов, используя технологии Remote ID и AeroScope. Система использует радиочастотную пеленгацию, чтобы предоставлять точные данные о местоположении без необходимости полного вращения на 360 градусов. Эта информация наглядно отображается на устройстве тактического штурмового комплекта или на встроенном ЖК-дисплее.

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Оборудование также поддерживает регулярно обновляемую библиотеку дронов и использует алгоритмы AI/ML для упрощения интуитивной идентификации, позволяя солдатам сосредоточиться на своей миссии без ненужных отвлекающих факторов.

"Это не просто система обнаружения, это решение полного спектра, которое позволяет операторам нейтрализовать угрозы в режиме реального времени, обеспечивая превосходство на поле боя в эпоху, когда дроны представляют собой постоянно растущий риск", — — заявил генеральный директор DZYNE Technologies Мэтью МакКью.

Напомним, военно-морские силы США сообщили, что эсминец USS Preble успешно испытал свою высокоэнергетическую лазерную систему с интегрированным оптическим ослеплением и наблюдением (HELIOS), уничтожив БПЛА во время испытаний.

Также сообщалось, что американская корпорация Honeywell презентовала новую систему обнаружения и перехвата беспилотных летательных аппаратов, которая сможет противостоять роям дронов.