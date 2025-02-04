Мощный лазер ВМС США на борту эсминца поразил беспилотник: что известно

В ходе испытаний американские военные проверили функциональность, производительность и возможности лазерной системы HELIOS.

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Военно-морские силы США сообщили, что эсминец USS Preble класса Arleigh Burke успешно провел испытания своей высокоэнергетической лазерной системы с интегрированным оптическим ослеплением и наблюдением (HELIOS), уничтожив беспилотник во время испытаний в 2024 году. Об этом пишет The War Zone со ссылкой на отчет директора по оперативным испытаниям и оценке (DOTE) Пентагона.

Согласно отчету, целью ВМС США было проверить функциональность, производительность и возможности лазерной системы HELIOS. Детали поражения беспилотника с помощью лазера не раскрываются.

Как отмечают в издании, это была последняя крупная демонстрация перспектив корабельных лазеров надводного флота, хотя в последние годы другие военные лазерные разработки США столкнулись с трудностями.

Известно, что в сентябре 2024 года USS Pebble был переведен из Сан-Диего в Японию. Ранее, в 2022 году на борту судна была впервые замечена ​​платформа HELIOS с направленной энергетической установкой мощностью 60 кВт.

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Лазерное оружие заменило одну из парных систем ближнего боя Mk 15 Phalanx Pebble. Помимо способности уничтожать БПЛА, эта система также является "ослепляющим" средством, сбивающим с толку ракеты и беспилотники с оптическим наведением.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, полковник Вадим Сухаревский заявил, что украинские военные уже сбивали лазерным оружием объекты на определенной высоте.

Также сообщалось, что в Великобритании военные впервые успешно испытали радиочастотное оружие направленного действия (RFDEW), способное уничтожать БПЛА с помощью радиоволн.