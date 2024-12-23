В Великобритании впервые испытали энергетическое оружие-убийцу дронов (видео)

Оружие способно обнаруживать, отслеживать и уничтожать различные угрозы на суше, в воздухе и на море. Благодаря радиочастотным волнам оно выводит их компоненты из строя.

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В Великобритании военные впервые успешно испытали радиочастотное оружие направленного действия (RFDEW), способное уничтожать БпЛА с помощью радиоволн. Системы способны поражать цели на расстоянии до 1 км и стоят всего 10 пенсов (5 грн) за выстрел. Об этом сообщили на сайте британского правительства.

"Успешное тестирование нашего радиочастотного оружия направленной энергии является важным шагом на пути к созданию революционного суверенного оружия для Великобритании", — отметила министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл.

Отмечается, что оружие способно выявлять, отслеживать и уничтожать различные угрозы на суше, в воздухе и на море.

Испытания состоялись на полигоне в Западном Уэльсе. Во время испытания военные впервые успешно уничтожили беспилотные авиационные комплексы.

Отмечается, что RFDEW может нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км почти мгновенно. Для их поражения она использует радиочастоты, они выводят из строя или повреждают критические электронные компоненты в устройствах, таких как дроны, что приводит к их остановке или падению.

Напомним, что в США группа инженеров под руководством Великобритании успешно провела новую серию испытаний беспилотной воздушной системы (БАС) на основе высотного псевдоспутника (HAPS) PHASA-35 от компании BAE Systems.

Ранее китайские ученые создали самый маленький и легкий летательный аппарат на солнечных батареях CoulombFly, который потенциально может летать бесконечно, пока на него светит солнце.