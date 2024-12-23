У Великій Британії вперше випробували енергетичну зброю-вбивцю дронів (відео)

Зброя здатна виявляти, відстежувати та знищувати різні загрози на суші, в повітрі та на морі. Завдяки радіочастотним хвилям вона виводить їхні компоненти з ладу.

Related video

У Великій Британії військові вперше успішно випробували радіочастотну зброю спрямованої дії (RFDEW), здатну знищувати БпЛА за допомогою радіохвиль. Системи здатні вражати цілі на відстані до 1 км і коштують лише 10 пенсів (5 грн) за постріл. Про це повідомили на сайті британського уряду.

"Успішне тестування нашої радіочастотної зброї спрямованої енергії є важливим кроком на шляху до створення революційної суверенної зброї для Великої Британії", — зазначила міністерка оборонних закупівель і промисловості Марія Ігл.

Зазначається, що зброя здатна виявляти, відстежувати та знищувати різні загрози на суші, в повітрі та на морі.

Випробування відбулися на полігоні в Західному Вельсі. Під час випробуванняі військові вперше успішно знищили безпілотні авіаційні комплекси.

Зазначається, що RFDEW може нейтралізувати цілі на відстані до 1 км майже миттєво. Для їхнього ураження вона використовує радіочастоти, вони виводять з ладу або пошкоджують критичні електронні компоненти у пристроях, таких як дрони, що призводить до їхньої зупинки або падіння.

Нагадаємо, що У США група інженерів під керівництвом Великої Британії успішно провела нову серію випробувань безпілотної повітряної системи (БАС) на основі висотного псевдосупутника (HAPS) PHASA-35 від компанії BAE Systems.

Раніше китайські вчені створили найменший і найлегший літальний апарат на сонячних батареях CoulombFly, який потенційно може літати нескінченно, поки на нього світить сонце.