Потужний лазер ВМС США на борту есмінця вразив безпілотник: що відомо

Під час випробувань американські військові перевірили функціональність, продуктивність і можливості лазерної системи HELIOS.

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Військово-морські сили США повідомили, що есмінець USS Preble класу Arleigh Burke успішно провів випробування своєї високоенергетичної лазерної системи з інтегрованим оптичним засліпленням і спостереженням (HELIOS), знищивши безпілотник під час випробувань у 2024 році. Про це пише The War Zone з посиланням на звіт директора з оперативних випробувань і оцінки (DOTE) Пентагону.

Згідно зі звітом, метою ВМС США було перевірити функціональність, продуктивність і можливості лазерної системи HELIOS. Деталі ураження безпілотника за допомогою лазера не розкриваються.

Як зазначають у виданні, це була остання велика демонстрація перспектив корабельних лазерів надводного флоту, хоча останніми роками інші військові лазерні розробки США зіткнулися з труднощами.

Відомо, що у вересні 2024 року USS Pebble був переведений із Сан-Дієго до Японії. Раніше, у 2022 році на борту судна було вперше помічено платформу HELIOS зі спрямованою енергетичною установкою потужністю 60 кВт.

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Лазерна зброя замінила одну з парних систем ближнього бою Mk 15 Phalanx Pebble. Крім здатності знищувати БПЛА, ця система також є "сліпучим" засобом, що збиває з пантелику ракети і безпілотники з оптичним наведенням.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський заявив, що українські військові вже збивали лазерною зброєю об'єкти на певній висоті.

Також повідомлялося, що у Великій Британії військові вперше успішно випробували радіочастотну зброю спрямованої дії (RFDEW), здатну знищувати БПЛА за допомогою радіохвиль.