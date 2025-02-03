"Уже поражает воздушные цели": Сухаревский заявил, что Украина имеет лазерное оружие (видео)

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский говорит, что лазерные технологии будут использоваться прежде всего для борьбы с вражескими БПЛА. Ранее он утверждал, что у Украины есть собственное лазерное оружие "Тризуб".

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Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, полковник Вадим Сухаревский заявил, что украинские военные уже сбивали лазерным оружием объекты на определенной высоте. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Вадим Сухаревский о лазерных технологиях в войне. На видео с 13:57.

По словам Сухаревского, командование работает над поиском методов борьбы с российскими воздушными бортами и беспилотниками.

"RnD (Research and Development, поиск и генерация новых идей — ред.) — инновационная деятельность командования, предусматривает ряд направлений. Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе — поиск решений в борьбе с "шахедами", привел нас к командам, которые активно этим занимаются. И да, повторюсь — лазерные технологии сейчас уже поражают на определенной высоте определенные объекты", — сказал он.

Отметим, Вадим Сухаревский говорил о том, что Украина имеет собственное лазерное оружие "Тризуб", на конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской промышленностью" 16 декабря 2024 года. Тогда он сказал, что эта система может сбивать вражеские истребители на высоте более 2 км.

17 декабря 2024 года эксперт в сфере оборонных технологий, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сказал, что удивлен заявлением Сухаревского о "Тризубе". Он сказал, что создание собственного лазерного оружия было бы значительным прорывом для Украины, который требует много ресурсов и усилий, и о таком достижении должен был бы заявить президент.

Напомним, 31 января СМИ писали, что армия Великобритании впервые применила лазерную систему HELWS для поражения беспилотных летательных аппаратов.

30 января Financial Times писали, что президент США Дональд Трамп поставил министру обороны Питу Гегсету задачу разработать систему противоракетной обороны, которая будет сбивать ядерные ракеты лазерами из космоса.