"Вже вражає повітряні цілі": Сухаревський заявив, що Україна має лазерну зброю (відео)

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський говорить, що лазерні технології використовуватимуться насамперед для боротьби з ворожими БПЛА. Раніше він стверджував, що Україна має власну лазерну зброю "Тризуб".

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Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський заявив, що українські військові вже збивали лазерною зброєю об'єкти на певній висоті. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

Вадим Сухаревський про лазерні технології у війні. На відео з 13:57.

За словами Сухаревського, командування працює над пошуком методів боротьби з російськими повітряними бортами та безпілотниками.

"RnD (Research and Development, пошук і генерація нових ідей — ред.) — інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, в тому числі — пошук рішень у боротьбі з "шахедами", привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь — лазерні технології зараз уже вражають на певній висоті певні об'єкти", — сказав він.

Зазначимо, Вадим Сухаревський говорив про те, що Україна має власну лазерну зброю "Тризуб", на конференції "Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською промисловістю" 16 грудня 2024 року. Тоді він сказав, що ця система може збивати ворожі винищувачі на висоті понад 2 км.

17 грудня 2024 року експерт у сфері оборонних технологій, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець сказав, що здивований заявою Сухаревського про "Тризуб". Він сказав, що створення власної лазерної зброї було б значним проривом для України, який потребує багато ресурсів і зусиль, і про таке досягнення мав би заявити президент.

Нагадаємо, 31 січня ЗМІ писали, що армія Великої Британії вперше застосувала лазерну систему HELWS для ураження безпілотних літальних апаратів.

30 січня Financial Times писали, що президент США Дональд Трамп поставив міністру оборони Піту Гегсету завдання розробити систему протиракетної оборони, яка збиватиме ядерні ракети лазерами з космосу.