У США представили "вбивцю" дронів Dronebuster DTIM: як він працює (фото)

Система Dronebuster DTIM важить менше ніж 4 кг і дає змогу військовим швидко переміщатися на полі бою, ефективно знищуючи БПЛА, стверджує виробник.

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Американська компанія DZYNE Technologies презентувала на Міжнародній оборонній виставці та конференції (IDEX) в ОАЕ комплект для виявлення та знищення безпілотників Dronebuster DTIM (Detect Track, Identify, Mitigate). Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Повідомляється, що новий комплект модернізує систему ураження Dronebuster, додаючи до неї носимі засоби виявлення та ідентифікації БПЛА без шкоди для маневреності та мобільності в польових умовах.

Комплект Dronebuster DTIM важить менше 4 кг і дає змогу військовослужбовцям швидко переміщатися на полі бою, ефективно знищуючи БПЛА. Він складається з двох основних компонентів: системи протидії дронам і системи Dronebuster DTI для виявлення, відстеження та ідентифікації.

Система протидії випускається у двох версіях: Dronebuster 4 і Dronebuster 4-EU. Остання розроблена з урахуванням конкретних потреб європейського діапазону пристроїв ближньої дії.

Комплект Dronebuster DTIM Фото: DZYNE Technologies

Dronebuster DTI забезпечує розширені можливості виявлення, відстеження та ідентифікації. Вона має зручний інтерфейс, вбудований GPS і сумісність із зовнішніми аксесуарами, такими як гарнітури.

Система може ідентифікувати дрони на відстані до 7 км у широкому діапазоні частот від 400 МГц до 6 ГГц. Всеспрямовані антени забезпечують більшу мобільність, забезпечуючи зворотний зв'язок у реальному часі за допомогою тактильних, звукових і візуальних індикаторів.

Що стосується відстеження, Dronebuster DTI визначає місцезнаходження дронів, використовуючи технології Remote ID і AeroScope. Система використовує радіочастотну пеленгацію, щоб надавати точні дані про місцезнаходження без необхідності повного обертання на 360 градусів. Ця інформація наочно відображається на пристрої тактичного штурмового комплекту або на вбудованому РК-дисплеї.

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Обладнання також підтримує бібліотеку дронів, що регулярно оновлюється, і використовує алгоритми AI/ML для спрощення інтуїтивної ідентифікації, даючи змогу солдатам зосередитися на своїй місії без непотрібних відволікаючих чинників.

"Це не просто система виявлення, це рішення повного спектра, яке дає змогу операторам нейтралізувати загрози в режимі реального часу, забезпечуючи перевагу на полі бою в епоху, коли дрони являють собою ризик, що постійно зростає", — заявив генеральний директор DZYNE Technologies Метью МакКью.

Нагадаємо, військово-морські сили США повідомили, що есмінець USS Preble успішно випробував свою високоенергетичну лазерну систему з інтегрованим оптичним засліпленням і спостереженням (HELIOS), знищивши БПЛА під час випробувань.

Також повідомлялося, що американська корпорація Honeywell презентувала нову систему виявлення і перехоплення безпілотних літальних апаратів, яка зможе протистояти роям дронів.