Gepard показали лучшие результаты в уничтожении российских беспилотников, — Воздушные силы

Зенитная установка Gepard, как сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, все же имеет ограниченный радиус действия для атаки наземными снарядами, поэтому их надо больше.

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Система Gepard проявила себя лучше всего в ликвидации вражеских дронов по соотношению эффективности и затрат. Об этом рассказал в интервью "РБК-Україна" спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Он обратил внимание на то, что около 40% БПЛА сбили благодаря мобильным огневым группам из зенитных установок, со стрелковым оружием. Также произошла и ликвидация целей системами Gepard, Crotale, что-то мог сбить истребитель.

"Для остальных пришлось применять мощные ЗРК", — сообщил Игнат.

Российские оккупанты пытаются и истощить украинскую ПВО. Военный отметил необходимость увеличивать количество тех средств, которые будут рациональными для уничтожения БПЛА.

"На сегодня лучше всего в этом себя показывает Gepard — это по соотношению затрат и эффективности", — сообщил Игнат.

Он добавил, что система все же имеет ограниченный радиус действия — 4,5 километра для атаки наземными снарядами. По этой причине их надо больше — и самих "Гепардов", и их аналогов.

Он отметил, что каждый дрон всегда имеет свою цель. Беспилотник направляется на конкретный объект — военный, инфраструктурный, стратегический. В украинской столице таких объектов, по словам Игната, большое количество. Представитель Воздушных сил отметил, что оккупанты заставили украинские войска для отражения этого удара потратить определенный запас зенитных управляемых ракет.

Напомним, Юрий Игнат назвал цель главную "шахедов" в Украине. По его словам, в городе в Хмельницкой области расположен аэродром базирования самолетов тактической авиации ВСУ, к которому оккупанты направляют наибольшее количество целей.