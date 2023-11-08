"Немцы никогда не сбивали ею ракеты": бойцы оценили применение Gepard на фронте (фото)

Снаряды Gepard через 5 секунд разрываются в воздухе, если не произошло попадание в цели. Это дает возможность чтобы они не падали на гражданские дома.

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Немецкая самоходная установка Gepard успешно применяется для противодействия ракетам войск РФ, чего раньше не делали в Бундесвере. В Facebook Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сообщили подробности.

Александр под псевдонимом "Бармен", оператор зенитной установки, отметил, что Gepard оснащена радаром. С помощью него украинские защитники и захватывают цель. У немцев эта техника работала по коптерам и беспилотникам.

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"Они ни разу не сбивали ею ракеты. А вот мы поняли, что она еще и ракеты может сбивать", — пояснил он.

На счету Александра и его собратьев же две ракеты и четыре уничтоженные "шахеды". Тяжелое и изнурительное дежурство в любую минуту способна прервать тревога. Впоследствии применяется Gepard.

Военный высказался и о принципах работы. По его словам, командир экипажа смотрит в перископ, нажимает на педаль огня и все четко видят вспышку от взрыва "шахеда" или ракеты.

"Если мы не попадаем в цель, снаряды "Гепарда" через 5 секунд разрываются в воздухе", — пояснил он.

Напомним, 2 октября в Офисе Президента намекнули на желании Украины получить Gepard и Vampire. Использование комплексов Patriot, NASAMS, SAMP/T, IRIS-T для атаки ударных беспилотных аппаратов типа Shahed может быть рентабельно, но, по мнению Михаила Подоляка, это ведет к соответствующему износу складских запасов союзников.